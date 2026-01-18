Армия Россия уверенно продвигается вперед на ключевых направлениях СВО

российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 18 января 2026, 14:28 мск

Российские войска за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на ключевых направлениях специальной военной операции. Как следует из сводки Министерства обороны РФ, армия России продвигается, в том числе, в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Потери противника составили более 1200 военнослужащих.

В частности, подразделения группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Самые значительные потери вооруженные формирования Украины несут в зоне ответственности группировки «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное в Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля «Казак», четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия вновь нанесли удары по предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

