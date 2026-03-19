Российские войска взяли под контроль два поселка в ДНР

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Министерстве обороны РФ сообщили о взятии под контроль еще двух поселков в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

На этом направлении нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Алексеево-Дружковка, Голубовка, Константиновка, Никифоровка, Ильиновка и Степановка.

Центральная группировка войск выбила врага из Павловки. Кроме того, бойцы «Центра» ударили по живой силе и технике семи бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Кучеров Яр, Кутузовка, Торецкое, Гришино и Новониколаевка в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка в Днепропетровской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – добавили в МО.

За минувшие сутки средства ПВО перехватили шесть авиабомб и 356 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

