Армия России нанесла групповые удары по объектам ТЭК и ВПК Украины

Российские силы за последнюю неделю нанесли масштабные удары по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 14 по 20 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», – говорится в сообщении.

Целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

