российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 мая 2026, 16:39 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Перемирие: российские войска отражают атаки ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска строго соблюдают условия перемирия, пресекая на атаки вооруженных формирований киевского режима. Как сообщает Министерство обороны РФ, наносятся удары по атакующим подразделениями Вооруженных силы Украины.

В частности, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка в Сумской области, а также Старица, Избицкое и Вильча в Харьковской области. На этом направлении противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой отразили восемь атак в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились.

Как сообщалось ранее, киевский режим нарушил режим перемирия. Украинские войска наносили удары по регионам России и в зоне специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Минобороны РФ: Киев нарушил перемирие / В Курской области за сутки уничтожено 119 украинских БПЛА / ВСУ нанесли удар беспилотниками по Орловской области / В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец самообороны / В зоне отчуждения у Чернобыля случился масштабный пожар / Армия России поразила инфраструктуру ВСУ и места запуска БПЛА / ВС РФ продвинулись на всех фронтах и ударили по цехам сборки дронов ВСУ / Армия России нанесла групповой удар по объектам ОПК и ТЭК Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Днепропетровск, Донбасс, Урал, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,