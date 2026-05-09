Российские войска строго соблюдают условия перемирия, пресекая на атаки вооруженных формирований киевского режима. Как сообщает Министерство обороны РФ, наносятся удары по атакующим подразделениями Вооруженных силы Украины.

В частности, в ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка в Сумской области, а также Старица, Избицкое и Вильча в Харьковской области. На этом направлении противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой отразили восемь атак в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились.

Как сообщалось ранее, киевский режим нарушил режим перемирия. Украинские войска наносили удары по регионам России и в зоне специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

