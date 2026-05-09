Киевский режим нарушил режим перемирия. Как сообщает Министерство обороны РФ, украинские войска наносили удары по регионам России и в зоне специальной военной операции.

«Украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций подразделений ВС РФ.

«Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня. В этих условиях Вооруженные Силы РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», – отметили в Министерстве обороны РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

