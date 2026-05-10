ВСУ нанесли новые удары в нарушение перемирия

Вооруженные формирования киевского режима продолжили наносить удары по территории России, нарушая перемирие. Как сообщает Министерство обороны РФ, вражеские беспилотники и артиллерия атаковали позиции российских войск и гражданские объекты в Крыму, а также Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае

«За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений», – уточнили в российском оборонном ведомстве.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.

Москва, Анастасия Смирнова

