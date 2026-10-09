ВС РФ ракетным ударом разрушили мост через Оскол в Харьковской области

Российские военные нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Мост расположен на Купянском направлении специальной военной операции. «Средствами объективного контроля в режиме реального времени <…>зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение», – говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры, на котором запечатлено, как ракета поражает логистический объект.

Напомним, 7 октября ВС России нанесли авиаудар по используемому ВСУ вантовому мосту в городе Запорожье между левым берегом Днепра и островом Хортица. В Минобороны отмечали, что переправа получила существенное повреждение, движение по мосту приостановлено.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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