Российские дроны поразили сухогруз с грузом для ВСУ под Одессой

Российские войска в ночь на субботу продолжили удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.

Накануне Минобороны сообщало об ударах по судну, доставлявшему грузы двойного назначения для ВСУ, в порту Черноморск, и сухогрузу, которое доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.

За минувшую неделю ВС России поразили 14 сухогрузов и один танкер, использовавшиеся для поставок оружия и топлива украинской армии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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