К приезду Моора в Ноябрьске покрасили дом и спрятали мусор (ВИДЕО)

Блогер из Ноябрьска Александр Бондарчук заснял на камеру визит врио губернатора Ямала и Тюменской области Дмитрия Артюхова и Александра Моора. В понедельник, 13 августа, оба главы регионов осматривают социальные объекты в нефтяной столице. Блогер попытался пройти на детскую площадку, где устроили праздник в честь визита руководителей. Однако стоящие в оцеплении полицейские не пустили его внутрь.

«Есть желание заснять шоу, которое устроили для приезда первых лиц», – объясняет г-н Бондарчук. Правоохранители не смогли объяснить, почему вход на площадку закрыт, и предложили ему написать заявление в полицию. Вместо этого Бондарчук снял на видео окрестности, в том числе свежеокрашенный цоколь дома, находящегося рядом с площадкой. «Обращаю внимание, что пару дней назад закрасили эту часть дома. Обратите ещё внимание: асфальт прикрыли машиной, я так понимаю, что это машина сотрудника полиции, – рассказывает активист, указывая на кучу асфальтобетона. – Надо же бардак (заменено, прим.ред) как-то скрыть от первых лиц».

Далее г-н Бондарчук предлагает зрителям сделать вывод, нужно ли голосовать за власть, «которая не подпускает наблюдателей на пушечный выстрел».

В инстаграме врио главы Ямала Дмитрия Артюхова также появились кадры из Ноябрьска. На них – экскурсия в знаменитый перинатальный центр. На ней присутствуют помимо руководителей регионов также глава Депздрава Ямала Сергей Новиков и сити-менеджер Ноябрьска Алексей Романов.

Обновлено в 14:31. Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямала, Артюхов и Моор после посещения перинатального центра поговорили с медиками.

Александр Бондарчук – известный в городе оппозиционер. Он баллотировался в гордуму, но ему не хватило голосов для победы. Он работал на градообразующем предприятии «Газпром добыча Ноябрьск». Летом 2017 года он получил приказ о переводе на Камчатку. Как считает сам блогер – по политическим мотивам, ведь он критикует действующую местную власть и поддерживает Алексея Навального. Разногласия чиновников и г-на Бондарчука отчасти связаны с его попыткой освоить бюджетный грант на создание службы такси. Попытка была неудачной, бизнесмену пришлось возвращать средства с большими процентами.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут в трёх регионах 9 сентября 2018 года. Сейчас врио губернатора Александр Моор совершает предвыборные поездки по муниципалитетам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, чтобы повысить свою узнаваемость.

Ноябрьск, служба информации

фото - официальный сайт правительства Ямала

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