Глава Избиркома Ямала сказал, сколько ямальцев придут на выборы тюменского губернатора

Председатель Избиркома Ямала Андрей Гиберт прогнозирует явку на выборах губернатора Тюменской области на уровне 50 процентов. Об этом он сообщил во вторник в беседе с агентством «Новый День».

Он добавил, что кампания проходит достаточно ровно. Жалоб в рамках выборов губернатора области не поступает, дебаты идут в соответствии с запланированным графиком.

Напомним, на выборах 2014 года, когда выбирали Владимира Якушева, явка на Ямале составила 55 процентов. В Югре – 35 процентов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.08.18

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