Два главы Ямала проголосовали за тюменского соседа (ФОТО)

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области в воскресенье, 9 сентября в Салехарде. Об этом он сообщил через свой аккаунт в соцсети Инстаграм. На участок он пришёл со своей супругой, однако она в кадр не попала. Также на участок в Салехард прибыл бывший глава автономии Дмитрий Кобылкин, который сейчас возглавляет министерство природных ресурсов и экологии РФ. По всей видимости, он ещё не сменил прописку. Он также оставил свой голос в избирательной урне.

9 сентября 2018 года жители Ямала, ХМАО и Тюменской области выбирают нового губернатора Тюменской области. Временно исполняющим обязанности главы субъекта является Александр Моор.

Оба чиновника – Артюхов и Кобылкин – сегодня, в единый день голосования, вероятнее всего, примут участие в ещё одной церемонии. Дмитрий Артюхов должен быть назначен главой региона через процедуру голосования депутатов. После этого назначенного губернатора ждёт инаугурация.

На Ямале 9 сентября также избирают двух муниципальных глав – Тазовского и Красноселькупского районов. Помимо этого пройдут довыборы депутатов заксобрания округа в двух одномандатных округах. В один из них входят Тазовский и Ямальский районы. В другой – город Муравленко.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.09.18

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