«Обсуждайте в кулуарах». Депутатам Ямала запретили говорить о повышении пенсионного возраста

Депутатам заксобрания Ямала не дали высказаться по поводу пенсионной реформы. Спикер окружной думы Сергей Ямкин прервал оппозиционера Александра Голубенко. Другой депутат-единоросс Игорь Герелишин – вообще предложил коллегам обсуждать такие вопросы «в кулуарах».

Дискуссия случилась на очередном заседании 27 сентября 2018 года во время обсуждения поправок в региональные законы, которые предлагают сохранить льготы за людьми, которые сейчас являются пенсионерами, но после повышения пенсионного возраста перестанут таковыми являться. Это льготы на оплату ЖКХ, налогов, на проезд к месту отдыха и других.

Либерал-демократ Александр Голубенко начал говорить о том, что сегодня в Госдуме стартует третье чтение пенсионной реформы. Фракция ЛДПР не поддерживает её. Но был резко прерван. «Если у вас есть конкретные предложения или вопросы по законопроекту, который мы рассматриваем, говорите. Мы сейчас не касаемся пенсионной реформы», – сказал коллеге г-н Ямкин. За Голубенко вступился Валерий Степанченко. «Я просил бы не перебивать депутатов – это из регламента у нас. Это не право президиума – определять, что именно говорить депутатам. Мы прекрасно понимаем, что будет принята пенсионная реформа. Наша партия также голосовала против. Позитивные льготы, которые сегодня рассматриваем, не отвечают справедливости. Эта поддержка – это возможности бюджета региона. Думаю, что в дальнейшем нам придётся корректировать законопроект», – поделился мнением парламентарий. Мужчин поддержала коммунист Елена Кукушкина. Как известно, КПРФ на Ямале устраивает митинги против пенсионной реформы, партия не поддерживает повышение пенсионного возраста.

Неожиданно выступил зампредседателя комитета по ЖКХ и соцполитике, который сейчас замещает Елену Зленко – Игорь Герелишин. Ранее никогда не выступавший депутат решил начать с резкого замечания. «Отложите для кулуаров свои обсуждения»,– предложил Герелишин.

Сергей Ямкин попытался оправдаться: он заявил, что именно на него возложена обязанность прерывать депутатов, если они начинают говорить не по теме.

Ранее на заседании тюменской думы случился похожий иницидент. Депутату Юрию Юхневичу отключили микрофон, когда он начал говорить про пенсионную реформу.

Салехард, служба информации

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