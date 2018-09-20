Тюменскому депутату отключили микрофон, когда он начал критиковать пенсионную реформу

Председатель тюменской облдумы Сергей Корепанов отключил микрофон депутату Юрию Юхневичу. Коммунист решил высказаться по вопросу пенсионной реформы. Он взял слово во время обсуждения законопроекта, согласно которому регион сохранит меры соцподдержки тюменцам, достигнувшим возраста 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет.

«Иначе, чем подачку это назвать нельзя. Как можно принимать такие законы, если люди в принципе не согласны с повышением пенсионного возраста? Об этом наглядно говорят результаты голосования 9 сентября – «Единая Россия» провалилась на выборах», – начал Юхневич, но через 30 секунд был резко прерван спикером.

«У вас митинг уже закончился. Мы тут говорим о льготах, а не о пенсионной реформе, не путайте святое с грешным. Если не прекратите, я отключу вам микрофон», – сказал Сергей Корепанов.

Юхневич его не послушал и тут же лишился голоса. Слово передали либерал-демократу Глебу Трубину. «Сейчас при помощи сохранения льгот вы пытаетесь отыграть ситуацию с повышением пенсионного возраста. Может быть, просто не будем принимать антисоциальные законы? Чтобы потом не давать эти льготы, не складывать их на плечи налогоплательщиков. А если завтра Госдума поднимет возраст до 70 лет? У нас останутся деньги на всех предпенсионеров?», – спросил у Корепанова Трубин.

Вместо спикера ему ответил Владимир Ульянов, который напомнил коллеге, что здесь не Госдума. «У нас областная дума, давайте говорить о наших полномочиях. Мы сохраняем соцгарантии и налоговые льготы для пожилых людей на 2019 год. Не смешивайте это с пенсионной реформой, это неверно», – посоветовал единоросс.

Трубин подчеркнул, что ЛДПР отрицает пенсионную реформу, однако фракция проголосует за сохранение региональных льгот. В итоге из 43 депутатов 39 проголосовали за законопроект. Этот документ сохраняет региональные меры социальной поддержки для лиц, достигших возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами. Напомним, Госдума РФ уже одобрила в первом чтении повышение возраста выхода на пенсию до 63 для женщин и 65 – для мужчин.

Тюмень, служба информации

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