Сирийская война: почему нас атакуют после победы?

Сразу несколько атак совершено в дни новогодних праздников на российские военные объекты в Сирии. А как же объявленная победа? О том, почему это происходит, и как будут развиваться события в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет российский политолог Дмитрий Родионов.

Не прошло и двух месяцев с тех пор, как президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом объявил о скором окончании операции в Сирии. А всего месяц назад, выступая перед военнослужащими на нашей сирийской базе Хмеймим, он приказал «министру обороны, начальнику Генштаба приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации».

Помните, сколько было торжественных реляций в СМИ, мол, война окончена, мы победили, сколько было красивых репортажей о возвращении домой наших радостных военных и торжественных встреч их на родине.

И вдруг в начале года, когда российский обыватель ударно отмечал перед телевизором Новый год, а заодно и нашу первую в новейшей истории грандиозную военную победу, пришли новости, которые некоторых заставили усомниться в этой самой победе.

Сначала появилась информация о том, что 31-го декабря под Хамой разбился российский боевой вертолет Ми-24, погибли оба пилота. Впрочем, минобороны сразу же заверило, что об атаке боевиков речи не идет, а только лишь о технической неисправности.

Как бы то ни было, все равно не очень приятное известие в разгар праздников. Мы все еще помним, как наши ВКС потеряли целых два самолета. Никто не погиб, но сумма на дно Средиземного моря ушла кругленькая. Впрочем, это бывает на войне. Не только у нас. Бывает, и у американцев. Просто мы свои потери воспринимаем острее.

Ну, да, ладно. Вроде бы перевили дух, но тут приходит сообщение о минометном обстреле Хмеймима неизвестными диверсантами. Причем, по сообщениям «Коммерсанта», нашему авиапарку был нанесен самый серьезный урон за все время сирийской операции: были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, более 10 военных могли получить ранения.

Минобороны информацию о потере семи самолетов тут же опровергло, признав, впрочем, гибель двоих человек. Однако никакое отмечание Нового года не помешало бурной дискуссии в соцсетях, где кто-то утверждал, что минобороны скрывает потери, а кто-то – что это враги России намеренно их преувеличивают. Масла в огонь подлили фотографии военкора Романа Сапонькова, где видно, что повреждения у российской техники все-таки имеют место быть.

Но и это не стало концом новогоднего кошмара Хмеймима. Вскоре после этого появилась информация о том, что авиабаза подверглась атаке неких беспилотников. Сначала ее сообщили западные «наблюдатели» за конфликтом. Но вскоре подтвердили и у нас: в ночь с 5 на 6 января система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков атаковать российские военные объекты в Сирии ударными дронами, в количестве аж 13 штук, причем, сразу оба военных объекта: авиабазу Хмеймим и пункт МТО в Тартусе. Слава богу, пострадавших или материального ущерба в результате попытки атаки не было.

Что же произошло? Как такое могло случиться? Мы же всех там победили! И кому верить в этой информационной войне?

Сразу хочу ответить на последний вопрос: на любой войне все всегда умножают потери противника (в данном случае, не только противника, но и конкурента, а для Запада мы пока, к счастью, не противник в реальном военном смысле этого слова). Это нормально. Если вы хотите знать правду (а вы ее не узнаете), то вам нужно иметь доступ к очень конфиденциальным сведениям, которыми вы без серьезных последствий уж точно не сможете поделиться с миром в своем уютном бложике.

Масштабные потери в наше время скрыть все равно невозможно. Но речь вовсе не об этом. Речь, в первую очередь, о том, что это война, а на войне стреляют, а значит – потери неизбежны.

Как же так? А как же победа над терроризмом?

Ну, во-первых, тех, кто задает подобные вопросы, хочется сразу спросить: а вы чем слушаете? Кто вам говорил о победе над терроризмом или тем более – об окончании сирийской войны?

Нет, я не спорю, некоторые наши СМИ, видимо, стремясь сделать россиянам подарок на Новый год, именно так это и преподносили, мол, все, войне конец, победа и тд. Но надо хотя бы чуть-чуть понимать смысл того, что происходит в Сирии вот уже почти семь лет, чтобы заметить, что это не так, и еще нескоро будет так. Президент говорил о завершении операции и о победе над ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). И тут поспорить не с чем.

Если кто забыл, напомню, что когда мы вошли в Сирию, положение там было аховое. И не только для режима Асада, который буквально доживал свои дни. Нет, я не спорю, сирийцы сопротивлялись героически, и достойны всяческого восхищения, но их армия к тому моменту уже была деморализована и практически перестала существовать как полноценная боевая единица, а боевики уже угрожали взять Дамаск.

Положение было аховое для всех, ибо большую часть территории этой страны и еще соседнего Ирака контролировала ныне разгромленная группировка террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), которую на Западе многие сравнивали едва ли не с фашистами. Тут можно ионизировать, но угроза, в случае победы экстремистов в Сирии и Ираке была серьезной не только для всего Ближнего Востока, но и для всего мира. Даже в Европе и США это уже почувствовали простые обыватели, ставшие жертвами беспрецедентной в истории волны терроризма.

Конечно, можно рассуждать, что им бы не позволили создать «халифат», что весь мир объявил бы новый «крестовый поход» и, в конечно итоге, задушил бы исламистов.

Но, во-первых, это из серии «если бы, да кабы», во-вторых, в этом случае, всему миру пришлось бы воевать с террористами по-настоящему, а не так как делала до этого целый год возглавляемая США коалиция из нескольких десятков стран, но почему-то так и не добившаяся ровным счетом ничего. Реально «халифат» сдерживали только курды и сирийская армия. Это бесспорный факт.

Второй бесспорный факт – именно вмешательство России помогло исправить ситуацию и привести сирийскую армию к победе, в результате чего ИГИЛ (запрещена в РФ) была лишена всей контролируемой территории, перестав быть квази государством, превратившись лишь в одну из многочисленных группировок. Возможно, все еще самую серьезную. Но уже не «государство».

Именно этим было продиктовано решение о выводе российских войск – держать такую группировку войск, когда нет войны с полноценной армией – нецелесообразно.

Или все же нет? Последние участившиеся атаки террористов это опровергают?

Эти атаки демонстрируют две вещи. Первое – война далеко не окончена, и длиться она может еще долго. Сегодня в Сирии насчитывается порядка полусотни вооруженных террористических группировок. Тем, кто на полном серьезе поверил, что победа над ИГИЛ (запрещена в РФ), означает победу над террористами в Сирии, напомню, что гражданская война в этой стране началась гораздо раньше появления этой масштабной исламистской группировки, и шла она до её появления три года, во время которых правительственным войскам не удавалось разгромить многочисленные банды боевиков.

Сегодня сирийская армия уже не та, что была тогда. Она гораздо сильнее. Главное – ей вернули боевой дух, веру в то, что она может побеждать врагов, и в этом немалая заслуга России. Но достаточно ли этого для того, чтобы победить окончательно? Ведь почти вся провинция Идлиб до сих пор занята террористами. И, как мы видим, они не собираются успокаиваться.

Россия сделала очень многое для укрепления сирийской армии. Но не меньше она сделала на дипломатическом уровне. Успехи коалиции Москвы, Тегерана и Анкары налицо. Благодаря этим странам начались реальные переговоры противоборствующих с правительством группировок, подчеркну – группировок с оружием, а не непонятно кого представляющей «оппозиции». Конгресс народов Сирии, который пройдет в Сочи в конце января должен стать очередным шагом к уже дипломатическому урегулированию.

Второй момент, продемонстрированный налетами на Хмеймим и Тартус – это то, что сдаваться не намерены не только боевики, но и их покровители, которые все эти годы снабжали их оружием и тренировали их.

Вчера Минобороны сообщило некоторые интересные подробности по поводу сбитых беспилотников. Опуская технические детали, замечу лишь то, что сами боевики вряд ли могли бы изготовить подобные аппараты, а главное – управлять ими. И вот еще странное «совпадение» – во время атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии воздушное пространство между ними патрулировал американский разведывательный самолет. Совпадение ли? Едва ли, как говорит один известный журналист.

Это значит, что определенные силы до сих пор не оставили своих замыслов, и победа Москвы и Дамаска над ИГИЛ (запрещена в РФ) сделала их еще злее. Американцы так и не смогли добиться серьезных успехов, но поспешили присвоить себе чужую победу, которая им явно не дает покоя. И они, судя по всему, будут мстить за свое поруганное самолюбие.

Москва, Дмитрий Родионов

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