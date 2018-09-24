Итоги вторых туров на губернаторских выборах в российских регионах показали, что Кремлю придется проводить серьезное хирургическое вмешательство и реанимацию политической системы. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Что произошло с выборами? Произошло технологическое и политическое поражение Кремля. Кремль считал, что политическими технологиями, различными технологическими группами и подобного рода вещами можно размыть, забить, раздробить протест, партийную систему, выборы и так далее. Народ все это демонстративно проигнорировал и проголосовал против. Поэтому политтехнологически всем придется очень серьезно видоизменяться.

Теперь по порядку.

В Хабаровске уже практически всё понятно. Похоже, Кремль принял решение признавать итоги выборов, по результатам которых действующий глава региона Шпорт получает порядка 27-28%. А его конкурент из либерально-демократической партии, Фургал, получает порядка 70%. Отрыв такой, что подход, который планировался Кремлем и его технологами – набросать всяких фейков, чтобы потом обвинить участников в нарушениях, как это произошло в Приморском крае неделю назад – не сработал.

Фургал – депутат Государственной думы от ЛДПР, известный тем, что он с пластиковым стаканом сидит в зале Госдумы и пьет без рук, делая это на своем рабочем месте. По большому счету, этот персонаж – олицетворение той политики, той грядки из четырех политических партий, которую мы имеем. «Единая Россия» и её филиалы – коммунисты, «Справедливая Россия» и ЛДПР с такими вот Фургалами. Понятно, что голосование было не за ЛДПР. Так же, как и в Приморье – не за КПРФ. А исключительно в качестве протеста. Народ идет на выборы с этим самым протестом, и начинает активно об этом говорить. Это происходит уже и в Хабаровске.

Центральная избирательная комиссия, очевидно, второй раз пробивает дно. После слез Памфиловой они играли в доброго и злого полицейского. В этот раз злая была Панфилова, которая намекала на то, что выборы могут быть отменены, поскольку есть определенные нарушения. А Майя Гришина играла доброго полицейского. И в течение всего дня говорила о том, что пока оснований для отмены нет. И, собственно, добрый полицейский сыграл. Выборы, видимо, будут признавать.

Хабаровский край так же, как и Приморский край – это ресурсные регионы, логистически и геополитически важные. Там огромное количество интересов москвичей и питерцев. Продавливание того же Шпорта губернатором было в рамках баланса сил, которое в Москве предположили. Он явно будет нарушен, и явно будет детонировать Москву. В так называемом «Политбюро» это будет очень детонировать. Это означает, что элитные конфликты из региона, из протеста народа поднимутся в Москву. Так что ждем заявлений, подобных тем, которые делал Золотов.

«Победитель» Жириновский, скорее всего, для себя получает дополнительную партийную кассу. Видимо, поэтому пока Либерально-демократическая партия Жириновского остается, потому что в Хабаровске финансовый ресурс достаточно любопытный. Продолжаем жить с ЛДПР. Да и с КПРФ, пожалуй. Зюганов и Жириновский дождались своего «звездного часа» и громко заявили о создании коалиционного правительство в Хакасии, Владимире и в Хабаровске. Они считают, что подобный кейс можно назвать успешным на примере Смоленской области.

Чем все это «сотрудничество» закончится? КПРФ и ЛДПР перегрызутся между собой, и про все их конфликты будут знать в Кремле. Помимо того, «Единая Россия» (в тех регионах, где она проиграла) вероятно будет блокировать на федеральном уровне и реализацию крупных проектов и поступление финансовых потоков. Цель ясна – дискредитация новых губернаторов – не единороссов.

В целом же пока система в виде четырех политических партий продолжает доказывать свою устойчивость. Народ пока считает целесообразным, отдавая голоса в одну из этих партий в качестве протеста, не расплескивать это корыто с водой ни в какую другую сторону. Не голосуют бойкотом. Не голосуют протестом на улице. Пока здесь всё в этом отношении стабильно.

Теперь самое главное – как все это отразится на политической системе страны. Первое: Дальний Восток становится определенного рода гангреной на теле России, которая начнет кровоточить. Это болезнь, которая будет распространяться по всей стране. А именно: нелигитимность и протест, который пошел не туда, куда предложил Кремль. Мы сейчас уходим в неизбирательный годовой цикл. Кремлю придется проводить серьезные хирургические вмешательства и реанимацию политической системы. Умеют ли они это делать – посмотрим. К этому склоняет дополнительно еще и геополитическая ситуация. Это очень важная вещь. Ибо главная задача – не довести ситуацию до разрушения страны, и хаоса, который возникнет, если сейчас не начнут те самые «хирургические операции».

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 24.09.18

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