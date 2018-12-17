Сомнительная победа: Кожемяко в упорной «борьбе» одолел слабых спойлеров

Итоги губернаторских выборов в Приморье, на которых победил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, в ближайшей перспективе могут обернуться против фаворита избирательной кампании. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков на своей странице в «Фейсбуке».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

В упорной и ожесточенной борьбе c самыми сильными соперниками – ЛДПР, «Партией Роста» и партией «За женщин России» Олег Кожемяко одержал невероятную и сокрушительную победу, набрав 61,88% голосов. Что тут скажешь? Сама по себе ситуация с «повторными выборами» (после чересчур топорных вбросов «Уссурийскими рыбаками»), удаление с выборов фаворита предыдущей гонки коммуниста Ищенко (сначала через начальство в КПРФ, а затем и как самовыдвиженца), набор в спарринг-партнеры откровенно слабых спойлеров из второстепенных партий. Мда, все это едва ли можно назвать уверенной победой, как технологической (тут нужно было обыграть не в договорном матче с картонными фигурами), так и политической (Олега Кожемяко скорее «протащили» во власть, что может очень быстро аукнуться уже в первые дни работы).

Я, конечно, все понимаю. Приморье – это ключевой регион для современной России, с ее «поворотом на Восток», находится под неусыпным оком Кремля. Территория куда инвестируются миллиардные средства, но при этом деньги проходят мимо местного населения, интересы которого лежат в иной плоскости. Как мне сказал один знакомый «в погонах», каждый приморец – пират и браконьер, а значит враг Государства и Короны. Отсюда и тесная спайка населения, регионального криминала, самостийной политики и прочих «локальных особенностей». Союз меча и краба, орала и гребешка…

Сначала о рисках технологических. Коллеги уже сто раз обсудили тот факт, что «дождь изобилия» пролившийся над Приморьем – сыграет против власти уже на следующих выборах в 2019 году, когда каждый регион захочет срубить бабла с Москвы за свою протестность по недавнему сценарию. Но с другой стороны, грех же было не воспользоваться, идти в полевой бой без артобстрела Минфина было боязно (проиграть во второй раз никто не имел морального права).

Второй риск – привычка убирать с выборов сильных игроков, если они мешают избранию кандидата (как Мархаева в Бурятии, как Локтя в Новосибирске и т.д.) Это конечно тоже очень заманчиво, не выигрывать у равного или превосходящего по силе соперника, а обыграть второстепенных спойлеров. Типа «…и Диего Марадона забивает удивительный по силе гол в ворота хромого слесаря Васи Пупкина, третий день находящегося в коме после литра палитуры». Ну, ок, если задача забить гол, а не «играть в футбол», то вопрос, как говорится, не имею.

Третий риск – проигрыш в городе и вытягивание за счет области. Да, старая метода, но все мы понимаем, как реализуется данная технология. Это ведь даже не пресловутая «мобилизация», которая требует хоть какого-то мастерства, пусть и ремесленного.

В-четвертых, победа в сложившихся условиях привела к некоему расколу в самом сообществе политтехнологов. Те, кто «ковал победу» Кожемяко, жаждут оваций, при этом коллеги с другой стороны не готовы засчитать «такое» за триумф, скорее наоборот – негодуют по поводу надругательства над электоральным процессом. Конечно, всем пофиг, скажете вы и будете в целом правы. Но лично мне такая трещина почему-то кажется опасным сигналом.

О политических рисках для Кожемяко тоже сказано предостаточно. Они пришел на выборы Терминатором и Спасителем, а прошел через них как какой-то форточник, превратившись из победоносного «он придет и молча поправит все» в типичного популиста, жонглирующего довольно абстрактными смысловыми конструкциями, вроде переноса эфемерной столицы ДВФО (в конце концов, мы центр Европы!) из Хабаровска во Владивосток. По пути из Калинина в Тверь. А ведь в новом 2019 году ему придется делать ровно обратное, например, отнимать у вольных рыбаков их незаконный бизнес, который кормит многие семьи, исполнять волю Москвы, давать показатели KPI, строить местные элиты.

Приморье всегда было непростым регионом, а после этой кампании риск политической дестабилизации только возрастет. Полученные почти 62% – это ли фундамент той самой легитимности, ради которых до сих пор и сохраняют театр теней под названием «демократические институты»? Победа ткалась как лоскутное одеяло, центром которого оказалась зияющая пустота, наполнять которую придется уже в состоянии «после выборов».

Так что, подводя краткий итог, еще раз поздравляю всех причастных с этой нелёгкой и неоднозначной победой. Мне кажется, что ее вкус должен быть скорее горек, но достойная оплата и возможность отдохнуть после изнуряющего боя – хорошая награда. Для ее бенефициара – нового губернатора Приморского края Олега Кожемяко это всего лишь начало нового, довольно трудного пути. Позади остался Сахалин, а он, получив то, о чем мечтал, возможно, получил это слишком поздно.

Можно лишь пожелать удачи новому главе одной из самых восточных территорий России и ее жителям, они впишут новую страницу в историю России и от них будет зависеть – какой она будет.

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