Расклад лег, как договорились: итоги выборов в России

Победа «Единой России» на региональных выборах-2019 может дорого обойтись Кремлю: растущие протестные настроения оказались не обеспечены легальными партийными структурами, что в итоге может сыграть против партии власти. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

1. Москва

Наглядная иллюстрация процессов разложения политической конструкции, направленной лишь на имитацию выборов и публичной политики.

При сниженных возможностях для фальсификаций и прочих административных форм регулирования голосования (в отличие от России), поражение явных хэдлайнеров списка мэрии – Метельского, Касамары. И формирование московского парламента с небольшим большинством власти, при крупной оппозиционной фракции КПРФ.

Фактор Навального и «Умного голосования», на мой взгляд, несколько переоценен. В Москве сработал протест против административно и грубо насаждаемых кандидатов от власти, непохожих на людей, но лишь на роботов-единороссов без половой принадлежности в костюмах и при галстуках даже в своих тёплых постельках.

КПРФ. Главный бенефициар летнего уличного протеста либералов, с крупнейшей за всю историю наблюдений фракцией в МГД, на протестной избирательной риторике. И в этом они заложники будущего конфликта. Это не их голоса протеста. Московские «голоса» КПРФ были свезены с соседних регионов в Москву на проспект Сахарова 24 августа в количестве 4 тысячи человек в своём пике.

«Единая Россия». Похоже, в Москве этой партии больше нет. Ну а если формально и есть – то это представляет для Москвы и страны огромную опасность. Лучший для них вариант честно уходить в Москве в оппозицию, либо продолжать не отсвечивать, как, разумно, они делали это на нынешних выборах.

Перспективы Госдумы 2021 года и Собянина зависят от деятельного осознания мэрией и Кремлём произошедшего в Москве. Работать административно и политически на ЕР, как на партию власти в этом случае не просто рискованно, а сродни самострелу.

В Москве остаётся политический вакуум и запрос на оппозиционную партийную единицу, способную институционально собрать этот московский протест, очевидно способный соперничать с московскими властями на равных. На улице, у избирательных урн и в публичной сфере.

2. Россия

Губернаторские истории особо разбирать нет никакого смысла. Выборов здесь не было, но были лишь назначения. Там где «назначение» не удавалось (Питер) подслили полуживого коммуниста и его партию, готовую разменять все что угодно на слабозначимые для Кремля – Хакасию, Орел, Новосибирск или бессмысленные мандаты в Москве. Там, где «назначение» шло на тоненького (Сахалин, Алтай), включили все возможные ресурсы для вытягивания кандидатов из Москвы.

У этих губернаторов есть год-полтора переносить выполнение своих беспечных предвыборных невыполнимых обещаний народу. Можете взглянуть на регионы где такие же «управленцы» избраны в 2017-18 годах. Там ребята (за небольшим исключением) уже поплыли, выдержать грядущую протестную волну по стране они не будут способны.

Победа «Единой России» в региональные парламенты. Победа, очевидно, Пиррова. И это скорее поражение других партий, сыгравших с отмобилизованной (этого у них не отнять) «Единой Россией» после их серьёзного поражения в прошлом году. Стоит отдать должное «Единой России», сумевшей включить нужные ресурсы и додавить местные элиты с их партийными франшизами московских партий. Расклад лёг, как договорились. КПРФ, ЛДПР и СР сыграли в провал. Иных игроков нет.

На партийном поле этот результат «Единой России» закладывает мину замедленного действия под выборы 2021 года, ибо вместе со «своими» губернаторами они становятся объектом жесточайшей критики за все региональные провалы, которые им будет перекидывать Москва, снимая с себя ответственность за продолжающееся социально-экономическое падение всех показателей в стране, и особенно в регионах.

Навального в России нет. Разве что в Новосибирске есть (но не его) протест, который удалось подсобрать кандидату в мэры Новосибирска Бойко, воспользовавшегося трусостью мэра Локтя, его зарегистрировавшего для размытия голосов своих конкурентов.

И ровно как и в Москве, в России огромный протест, не обеспеченный партийными структурами. И это также стоит понять Кремлю, а не праздновать эту победу-ловушку.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 04.09.19

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