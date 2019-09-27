Ставки повышаются: названы 6 губернаторов – главных кандидатов на «вылет»

Октябрь в нашей стране это время, когда россияне наблюдают уникальное природно-политическое явление: губернаторопад. О главных претендентах на отставку пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Отгремели сентябрьские шумы, которые многие называют выборами, небольшой отдых – и снова с головой в работу, в следующий электоральный цикл. Ошибки 2018 года учтены. Власть смотрит, какие выборы предстоят в следующем году и вычленяет самых неспособных к переизбранию глав регионов. Их Президент торжественно спихивает со скалы в политическую пропасть.

В 2020 году в России ожидается прямое избрание глав 16 регионов. Политическая элита традиционно уже делает ставки на то, кто будет изгнан, кто переизбран, кто, быть может, посажен.

Давать прогнозы – дело неблагодарное, ибо нередко они в итоге не совпадают с действительностью. Однако все же, согласитесь, делать их интересно и даже в какой-то степени полезно. Для тех, на ком «гадают» прокремлевские источники, СМИ и телеграм-каналы. Все, кто попадает в этот список, и силы, за ним стоящие, видят для себя определенный сигнал: поменять стиль общения с народом, усилить контроль за социальными волнениями, быть скромнее и т.д.

Я выведу свой топ-6 глав регионов, которые ДОЛЖНЫ покинуть свой пост. Этого может и не случится, но они на такую меру однозначно наработали.

Вне конкурса оказывается президент Чувашии Михаил Игнатьев, который этим летом слег с инфарктом. И хотя глава республики вроде как вошел в рабочий режим, стал появляться на публике, шансы удержаться в высших эшелонах власти с таким здоровьем, на мой взгляд, у него минимальные. Ничего личного, естественный политический отбор.

Основным кандидатом на вылет я бы предложил Вениамина Кондратьева, губернатора Краснодарского края. Его эксперты определяют в группу руководителей, которые с большой вероятностью отправиться в отставку до выборов по причине «долгосрочных конфликтов федерального уровня». Но Кондратьев не снискал славы и великих заслуг не только у Кремля, но и среди жителей.

Краснодарский край – регион, где сконцентрировано главное российское зло – коррупция. Большие ресурсы позволяют «выкачивать» из Кубани миллиарды средств не в пользу людей. При этом – полная безнаказанность.

Я уже не первый год ратую за отставку Кондратьева, который не решает катастрофическую проблему обманутых дольщиков в своей вотчине. Сотни недостроенных объектов, тысячи обиженных людей, миллионы рублей убытка – и никакой позитивной реакции от губернатора. В итоге растет социальная напряженность, люди активно борются за свои права, выходят на митинги. И Москва все это великолепно видит и, конечно, делает свои выводы.

Второй претендент – Василий Голубев, губернатор Ростовской области – имеет в регионе практически те же основные проблемы, что у «соседа» Кондратьева: коррупция и обманутые дольщики. И по тем же причинам я так же желаю его отставки. К тому же Голубев – губернатор-долгожитель. Он сидит в кресле с 2010 года и уже накопил солидный антирейтинг (читай – всем изрядно надоел). А регион – стратегически важный, и рисковать им Кремль не будет. Впрочем, не исключено, что осенний губернаторопад для Голубева будет отсрочен до весеннего.

Ставший известным на весь мир Шиес оказался той самой мусорной свалкой, на которой покоятся теперь политические амбиции архангельского главы Игоря Орлова. Он не сумел найти общий язык с конкретным протестом, а ведь это – одна из основных задач вертикали на местах. Теперь за кресло Орлова в столице спорят кремлевские и олигархические кланы. Кто победит локально – тот и посадит в Архангельске своего представителя. Только теперь, после Шиеса, ему придется преодолеть серьезное сопротивление – люди на Русском Севере уже эмоционально заряжены на протест. И за это власть тоже должна сказать спасибо Орлову.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, представитель КПРФ, тоже в этом году «наотличался» на отставку. На это Путин ему впрямую намекнул. У федерального центра вполне объективные причины для недовольства: катастрофически провальная ликвидация последствий наводнения в регионе, лесные пожары, массовые вырубки лесов. Большой скандал вызвало видео расстрела губернатором спящего медведя и строительство на Байкале завода по забору воды. Левченко не устраивает не только федеральный центр, но и электорат. Как раз сейчас в Иркутске проходят акции против «красного» губернатора, где ему припоминают коррупционные «грешки», в том числе скандал с иркутским аэропортом, который пытаются передать в частные руки.

По моему мнению, еще один «непровластный» губернатор, представитель ЛДПР Алексей Островский должен покинуть Смоленскую область. Он хоть и занимает должность с 2012 года, все-таки губернатор случайный. Смоленская область, возглавленная экс-сотрудником «Московского комсомольца» и любителем современных гаджетов, стала жертвой конъюнктуры и межпартийных договоренностей. Ибо, не имея никакого управленческого опыта, Островский умудрился отсидеться в губернаторском кресле два срока. Но время договоренностей истекает, пора уходить и Островскому. Никакой хозяйственник, никакой управленец.

Последней своей пиар-акцией с заявлением о продаже губернаторских «Лексуса» и резиденции для поддержки здравоохранения он вообще расписался в собственной несостоятельности. С полным спокойствием он публично констатирует собственное бессилие в экономической и социальной сферах. Похоже, смоляне уже заметно устали от болота, в которое погрузил область Островский.

Вообще, Смоленская область – это элемент некой модели руководства регионом представителей ЛДПР. Сперва все красиво и ярко – как Фургал в Хабаровске. Громкие обещания, всплеск энтузиазма, иллюзия нового и светлого. Потом наступает время Сипягина во Владимире. Конфликты с местными элитами, прямое противостояние города и области, раскол в массах. И затем наступает третья стадия либерально-демократического правления: смоленская тишь и безделье. Чтобы этого не допустить – пора Островскому возвращаться в столицу.

Еще один мой соискатель на оставление должности, говорят, сам ею сильно тяготится. Речь о губернаторе Камчатского края Владимире Илюхине. Катастрофически низкий рейтинг спровоцирует всплеск протеста на дальнем рубеже России. В Википедии сказано, что хобби Владимира Ивановича – тихие прогулки. Таким вот неторопливым прогулочным шагом отправится он с поста, и даже лобби Кожемяко его не удержит. А новый руководитель региона, может быть, станет больше внимания уделять проблемам экологии, на невнимании к которым погорел Илюхин.

В любом случае, ни от рейтингов, ни от прогнозов, даже ни от нас с вами ничего в выборе губернатора, к сожалению, пока не зависит. Сегодня за власть цепляются все, кто может себе позволить играть на повышение, – олигархи, госкорпорации, элита Кремля, президентское окружение. Ставки слишком высоки, и борьба предстоит совсем неигрушечная.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 23.09.19

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