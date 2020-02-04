«Путинская» Конституция сделает часть граждан людьми «второго сорта»: Александр Чухлебов о поправках в Основной закон страны

Политический катаклизм, как это часто бывает в России, случился совершенно неожиданно. Даже когда Кремль анонсировал небывало раннее обращение президента к Федеральному собранию, никто из экспертов, политологов и политических нострадамусов не представлял, чем оно обернется. Об этом пишет в своей статье для РИА «Новый День» лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

Накануне Послания главы государства большинство сходилось во мнении, что речь пойдёт об интенсификации экономики и усилении социальной защиты, самые смелые предполагали череду отставок в связи с провалом национальных проектов. Никто не угадал. И никто не ошибся.

Владимир Путин вновь сделал то, чего никто не ждал. Январское обращение стало одним из самых мощных за все время его президентства. По степени влияния на будущее ее уже сравнивают с Мюнхенской речью 2007 года, которая знаменовала собой окончание однополярного мира и возвращение нашей страны на мировую сцену, нынешняя же, судя по всему, предопределит развитие России на десятилетия вперед.

Президент не забыл ни о социальной поддержке, ни о развитии экономики. Целый комплекс новаций призван укрепить материальное положение полярных пластов общества – от стариков (ведь Россия, увы, не молодеет) до семей с детьми (чтобы она уже прекратила стареть). И, да – правительство, не справившееся в полном объеме с реализацией майских указов Путина образца 2012 и 2018 годов, всей командой отправилось на выход. Экс-министры и их замы, впрочем, не пропадут: как выяснилось, всех их ждет новая работа на ответственных участках, в том числе и на специально созданных.

Но настоящей бомбой президентского послания стали предложения по поправкам в Конституцию России. Вот уж такого поворота никто не предполагал, хотя на большой пресс-конференции меньше, чем за месяц до Послания, президент намекнул, что такие изменения возможны. И ведь не секрет, что о необходимости привести Основной закон страны в соответствие с той высокой ролью, которую мы хотим играть в современном мире, говорили давно и многие.

Так отчего же именно эта часть Послания попала под наиболее интенсивный шквал критики?

Невооруженным глазом видно, что поправки, скоропостижно внесенные президентом в Госдуму уже 20 января и со скоростью света одобренные депутатами в первом чтении, призваны удовлетворить запросы обоих полюсов общества. Либералам предлагается реализация их мечты: усиление роли парламента за счет ограничения президентской власти. Консерваторам – примат национального закона над международными нормами и закрепление социального характера государства.

Отчего же так недовольны оба лагеря? Ответ довольно прост: помимо того, что всем сразу мил не будешь, есть еще, минимум, две куда более веские причины. Во-первых, как-то странно выносить на народное голосование пакет поправок, заранее разработанных где-то в недрах администрации президента и уже утвержденный депутатами – к чему весь этот цирк, если единственное, что может народ, это радостно их одобрить? Во-вторых, и в главных, они безнадежно сырые, а оттого – за исключением действительно важных для окружения Владимира Путина – выглядят совершенно декоративными. И хуже того: они вступают в противоречие с другими положениями Конституции и прямо нарушают гражданские права россиян.

Я просто хочу напомнить, что при изменениях советской Конституции, случившихся в 1936 и 1977 годах, их предваряли сначала работа комиссий, готовивших, так сказать, основной текст, скелет основного закона, потом всенародное обсуждение. И лишь после того как все, полученные от граждан замечания были учтены и интегрированы в текст, документ отправлялся на утверждение депутатам. В 1936 г. работа по первому этапу заняла год, обсуждение – свыше полугода. В 1977 г. в обсуждении проекта Конституции приняли участие 140 миллионов жителей Союза, в результате чего после четырехмесячного обсуждения были изменены 118 статей из 173 и добавлена еще одна новая статья.

Да, это был тоталитарный Советский Союз, и большая часть добровольно-принудительного обсуждения была профанацией, но, по крайней мере, оно позволило отточить формулировки, сделать их юридически безупречными. «Сталинскую» Конституцию до сих пор называют самой демократичной в мировой истории, хотя попавшим под маховик репрессий от этого легче не было.

Сегодня же нам предлагают принять поправки в Конституцию неким «общероссийским голосованием» – а что это? Каковы правовые условия этого голосования, его юридическая сила, если это, как сейчас подчеркивают, не референдум, имеющий четкие и ясные условия проведения и понятные последствия. Нам обещают «широкое обсуждение», но, простите, какой смысл что-то обсуждать, если, насколько можно понять, даже депутаты Федерального собрания не в силах изменить ни буквы в пакете поправок, предложенном командой президента?!

Как и многие, я уверен в том, что наступило время усовершенствовать Конституцию страны. Но, когда это делается в столь пожарном порядке, да еще настолько откровенно кулуарно, неизбежны огрехи и заусенцы. В своем стремлении провести некие действительно важные изменения (оставим пока вопрос – для кого они важны), советники и помощники президента наломали изрядных дров. Стремясь угодить и нашим, и вашим, они в спешке предложили поправки, прямо противоречащие основным положениям Конституции и нарушающие права российских граждан.

Я не буду сейчас разбирать все вызывающие сомнения поправки, это уже сделали до меня. Остановлюсь лишь на одной – поскольку именно этой поправке уделяется менее всего внимания, и поскольку она, извините, касается меня лично.

Речь идет о запрете занимать определенные государственные должности, в том числе и баллотироваться на пост президента, лицам, имеющим или имевшим иностранное гражданство либо вид на жительство (ВНЖ). Но, простите, единственным кандидатом на последних президентских выборах, имевшим в анамнезе ВНЖ (в Финляндии) и за это снятым с дистанции, кстати – незаконно, был ваш покорный слуга. Что же получается, президент Путин боится лесопромышленника Чухлебова? Это, конечно, было бы весьма лестно, но это полный бред.

А теперь мы открываем пока еще действующую Конституцию и читаем ст. 62:

«1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации».

Предлагаемые поправки полностью лишают человека, когда-либо имевшего иностранное гражданство или вид на жительство, пассивного избирательного права – одного из фундаментальных прав гражданина. Правда, действующие федеральные законы и без того запрещают лицам с двойным гражданством баллотироваться на пост президента – а потому, будь у меня действующий ВНЖ, я бы не стал выдвигать свою кандидатуру. Но сейчас абсолютно непонятно, как в одной Конституции будут уживаться две взаимоисключающие статьи.

Хуже того: советники президента напрочь забыли, что закон не должен иметь обратной силы, и сейчас пытаются чохом лишить законных прав целый пласт вполне законопослушных людей. Давайте признаем – иностранный ВНЖ еще не делает человека предателем Родины. Иногда этот документ здорово облегчает, а то и вовсе становится необходимым условием для спокойной учебы, научной работы или ведения бизнеса за рубежом.

Я согласен с тем, что людям, для которых любовь к Родине и моральные принципы – лишь пустой звук, должен быть поставлен заслон. Но делать это так, как предлагает администрация президента, в недрах которой родились эти поправки – недопустимо. Из-за десятка прорвавшихся когда-то во власть дегенератов не должны страдать тысячи достойных граждан России. Конституция – это не шлагбаум, отсекающий людей от их законных прав.

Но пока все бодро идет к тому, что поправки, делающие из нашей Конституции противоречащее само себе посмешище, все же будут реализованы.

Поправки в Конституцию должны были усовершенствовать ее и консолидировать общество, но в нынешнем виде они лишь разобщают его и ухудшают Основной закон.

Санкт-Петербург, Александр Чухлебов

Санкт-Петербург. Другие новости 04.02.20

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