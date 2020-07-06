Россия переходит в режим банановых республик: период управляемой демократии закончился

Первого июля в России завершился период «управляемой демократии». Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий. голосование по поправкам к Конституции оказалось «надругательство над реальностью» и грозит дальнейшим закручиванием гаек. Об этом эксперт пишет в своей статье в интернет-журнале «Рабкор».

По оценке политолога, фальсификация при подведении итогов голосования вышла на принципиально новый уровень – оказалась «не «штатная» в привычные 5-7%, а тотальная, что ставит российское общество перед очень опасной угрозой. «Впереди или переход к «нормальному» диктаторскому режиму по образцу банановых республик 1960-70-х годов, либо терминальный политический кризис путинской системы. Никакого «третьего варианта», увы, не остается», – пишет Кагарлицкий.

Эксперт пояснил, что итоги голосования «в точности соответствуют «плановым заданиям», которые были даны администрацией президента губернаторам регионов. «Фальсификация вышла на принципиально новый уровень. Можно даже сказать, что подтасовки в привычном смысле уже не было, а было просто надругательство над реальностью», – подчеркнул Кагарлицкий.

По его мнению, реальная картина по итогам выборов значительно отличается от официальной. «Поправки набрали большинство, но не 78%, а где-то около 55%. Явка составила примерно 35-40%. Это подтверждается и анализом математика Шпилькина и сведениями, поступающими из регионов, где удалось наладить наблюдение. При этом в столицах и ряде крупных городов поправки, очевидно, провалились. Экзит-поллы от 1 июля дали сторонникам «Нет» почти 55% голосов в Москве и 63% в Петербурге», – обратил внимание политолог.

Он также отметил, что Интернет до сих пор «буквально ломится от доказательств фальсификации». «Но власть, предсказуемо их игнорирует. Важна, однако, не реакция власти, а изменение общественного сознания. Люди начинают понимать, что произошло на самом деле», – отметил эксперт.

В этой связи Кагарлицкий подчеркнул, что бойкотистская пропаганда в результате оказалась крайне негативным фактором. «Политический вес бойкота обычно оценивают в 5-7%. На сей раз он явно был выше и достиг 7-10%. Таким образом можно обоснованно утверждать, что если бы бойкот не снизил протестное голосование, то в реальности поправки не прошли б», – уверен эксперт.

Он пояснил, что именно голоса не пришедших приписывали «за» поправки. «А для того, чтобы облегчить этот процесс, было отменено правило об обязательном внесении паспортных данных в ведомость. И я не удивлюсь, что если в этих ведомостях в качестве проголосовавших за поправки оказались сами пропагандисты и идеологи бойкота», – пишет Кагарлицкий.

Как считает эксперт, в результате произошедшего фарса вопрос о будущем политической жизни в России встает ребром. «На фоне реально произошедшей мобилизации протестного электората встает уже не вопрос о легитимности итогов, который так волновал часть оппозиции, а вопрос о реальном соотношении сил. Если протесты будут нарастать, власть вынуждена будет скорректировать свое поведение и, пусть и не публично, признать реальное положение дел. Если же протесты окажутся слабыми и неэффективными, то кремлевская олигархия убедится в правильности применяемых методов и будет не просто продолжать действовать в том же духе, но наращивать давление на общество», – прогнозирует политолог.

По его оценке, на осенних выборах оппозиция не сможет отыграться. «Власть не только продолжит электоральный беспредел, но и усугубит его, превратив в рутинную практику. И дело тут не только в «дурных привычках», которые укореняются среди людей во власти, но в том, что объективная ситуация радикально ухудшается. А потому потребность в завинчивании гаек тоже имеет объективный характер», – отметил Кагарлицкий.

«Выбор играть или не играть с «шулером» есть только в частной жизни. А в жизни государственной вы являетесь участником игры из-за самого факта рождения на данной территории. Вопрос лишь в том, какую роль вы играете и на чьей стороне, используют вас в темную или вы сознательно сопротивляетесь», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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