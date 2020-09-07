Россия перед новой угрозой: Путина готовятся отстранить от власти

Россия оказалась перед новой угрозой. Судя по развитию последних событий, кремлевская элита готовится отстранить от власти президента РФ Владимира Путина, который уже фактически изолирован от общества. Об этом пишет в своей статье для РИА «Новый День» лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

В начале сентября Россия вспоминала одну из самых трагических дат своей новейшей истории – теракт с захватом заложников в Беслане 1 сентября 2004 года, отнявшего множество жизней, в большинстве – детских. С тех пор 3 сентября в нашей стране стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом, и к этой дате в регионах, в первую очередь, в Северной Осетии проходит множество траурных событий.

В официальном календаре памятных дат этот день стоит особняком, пожалуй, рядом с 15 февраля (день окончательного вывода советских войск из Республики Афганистан) и 9 мая – он действительно объединяет если не все российское общество, то, по крайней мере, большую его часть.

За исключением, как ни странно, высшего руководства страны. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как у любого россиянина», добавив, что, тем не менее, участие Владимира Путина в каких-либо посвященных памяти жертв церемониях не запланировано. Почему?

Ссылки на опасность заражения первого лица в силу не прекратившейся пандемии выглядят, мягко говоря, слабым оправданием в стране, первой создавшей вакцину от COVID-19. Тем более что сам Путин буквально накануне сообщил, что его дочь успешно испытала ее на себе.

Даже в тех странах, где вирусологам ещё не удалось повторить успех российских коллег, первые лица, хоть и соблюдают предписанные меры предосторожности, тем не менее, не боятся встречаться со своими согражданами, причем, даже по менее значимым поводам. Так, в середине августа президент Франции Эммануэль Макрон выступил на церемонии, посвященной 76-й годовщине освобождения городка Борм-ле-Мимоза (население – 7 000 человек). Месяцем ранее канцлер Германии Ангела Меркель не побоялась отправиться в Баварию – регион с самым большим в ФРГ количеством заболевших и погибших от коронавируса только ради участия в заседании регионального кабинета.

И только Владимир Путин с начала марта практически не появляется на публике. Все совещания проводятся по видеосвязи, обращения к народу тоже транслируются исключительно в этом формате. Практически – опять-таки якобы из-за угрозы коронавируса – отменена традиционная «Прямая линия» с президентом. Если российский лидер и выходит на свежий воздух – то исключительно в плотном кольце сотрудников ФСО. Как, например, на параде 9 мая или во время недавнего торжественного запуска новых участков федеральной трассы «Таврида».

Конечно, Путину и прежде случалось надолго пропадать из поля зрения общества. Истинные причины таких исчезновений по большей части до сих пор неизвестны (в отличие от ельцинских периодов «работы с документами»), однако они породили устойчивые слухи о серьезных проблемах со здоровьем президента. Но в этом году он намного дольше избегает общения с людьми, продолжая оставаться в добровольном (насколько добровольном – это вопрос) полузаточении.

Многие эксперты полагают, что российские власти переняли советскую традицию сохранения тайны здоровья руководителей государства. Предполагалось, что Генеральный секретарь, как и египетские фараоны, неизменно здоров и бодр вплоть до того момента, как его на лафете вывозили к месту последнего упокоения. Значит ли это, что президент Путин и в самом деле тяжело болен, отчего каждое его появление, хотя бы перед камерами, требует серьезной медицинской и фармакологической подготовки?

Возможно, это так, и нам предстоит выбирать нового лидера страны намного раньше марта 2024 года. Но есть и другой, более страшный и опасный для страны и ее граждан, вариант: сам Путин жив и здоров (недаром же он ведет здоровый образ жизни и до сих пор уверенно чувствует себя на татами и хоккейной площадке), но, похоже, что сейчас его действия контролирует некая могущественная группировка. И в пользу этой версии свидетельствует намного больше фактов, чем в пользу любой иной.

О том, кто конкретно мог обладать такой силой и властью, чтобы изолировать президента, можно рассуждать долго и, по сути, бесплодно. Как говорят в народе, «в Кремле много башен», и различные кланы и группировки спаяны внутри себя не столько общей работой на благо страны, сколько общими интересами и личной преданностью главе сообщества. Придуманная еще при Ельцине «система сдержек и противовесов» тогда же и показала свою бесполезность, и один из кланов вполне мог набрать достаточно сил для такой операции.

Но, что гораздо хуже – общая угроза могла сплотить эти группировки и заставить их объединить свои силы. И такая угроза, причем, не одна, существует реально.

Прежде всего, очевидно, что экономические и иные санкции, введенные против России и отдельных влиятельных лиц разными странами, нанесли не только тяжелый удар по нашей экономике, но и стали куда более серьезным испытанием для благополучия тех, кто десятилетиями снимал с нее сливки. Упорное противодействие Запада российским инфраструктурным проектам уже привели к фактической остановке прокладке газопровода «Северный поток – 2» и работе «Турецкого потока» почти на холостом ходу.

Видимо, добил ситуацию мартовский разрыв сделки с ОПЕК, что вызвало обвал цены на нефть российской марки Brent до трехлетнего минимума. И это – лишь вершина айсберга. Можно долго перечислять убытки, которые понесли разного рода серьезные люди, фамилий которых мы, возможно, сегодня даже не знаем, а, возможно – не узнаем и вовсе. Главное – с их точки зрения потери стали следствием той политики Путина, которую поддерживает большинство российских граждан, которое эти деятели презрительно именуют «быдлом» и «ватой».

Между тем, приближающиеся ноябрьские выборы в США обозначают временной предел для принятия решений элитными группировками. Джо Байден, имеющий немалые шансы на президентский пост, тот еще «ястреб», который не побоится предпринять еще более жесткие меры в отношении как России, так и представителей ее элиты, связанных с Путиным. Но его вице-президент Камала Харрис, которой предстоит автоматически занять Овальный кабинет, если возраст и болезни добьют ее сюзерена (что тоже весьма вероятно), не только полностью разделяет его взгляды, но и куда более агрессивна и энергична. Эта парочка разделяет популярное в США убеждение, что в бедах их страны последнего десятилетия виновата Россия. Соответственно, они будут только закручивать гайки. Куда ни кинь, а все клин.

Однако отстранение от власти Путина не решает проблем влиятельных кланов. Во-первых, простое устранение раздражающего Запад политика не повлечет автоматического улучшения отношений. С точки зрения тех, кто накладывал санкции, кто-то должен будет ответить и за Крым, и за Сирию, и за продвижение российских экономических интересов. И тамошним политикам, в общем-то, все равно, кто это будет. С учетом этой позиции, Путин и те люди из его окружения, кто останется верен ему – идеальные «мальчики для битья».

Во-вторых, слишком резкие телодвижения элитных кланов грозят обрушить всю систему управления. Вертикаль власти в России действительно завязана на президента. Это удобно, но даже предвыборные периоды почти парализуют работу госаппарата сверху донизу. Что же случится, если убрать этот краеугольный камень? А элитам необходима стабильно работающая власть, пока им не удастся подобрать управляемого преемника.

Причем, этот преемник должен, хотя бы на первых порах, удовлетворять запросам той части населения, что составляет опорный стержень власти Путина. Иначе, в-третьих, а, пожалуй, и в главных, в России может подняться такая смута, по сравнению с которой нынешний бедлам в США покажется новогодним утренником в младшей группе детского сада.

Остается один выход: максимальная тайная изоляция президента Путина с постепенным перехватом рычагов власти. И, кажется, именно это сейчас и происходит, и вот это пугает тех, кого волнует благополучие России, больше всего.

Среди примет происходящего на наших глазах ползучего переворота ярче всего три факта. Под предлогом борьбы с коронавирусом регионы начали отход к знаменитому ельцинскому «берите суверенитета, сколько захотите». С точки зрения управления государством, это выглядит странно, и даже глупо, но на самом деле мы это уже проходили. Олигархам всегда проще договориться с региональными князьками, чем с крупным федеральным чиновником. Одновременно совершенно явственно рычаги власти все больше переходят от президента к правительству, и, хотя Путин по-прежнему обладает огромными полномочиями, премьер Мишустин, как минимум, понемногу начинает получать права их дублирования.

Обладатели капиталов совершенно очевидно готовят запасные аэродромы, и потихоньку эвакуируют свои состояния. В марте некое частное лицо вывезло из Шереметьево в Лондон 40 контейнеров с золотыми слитками на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом стало известно случайно: один из контейнеров прохудился и несколько слитков вывалилось. Впрочем, впоследствии, они все равно покинули Россию. А сколько таких контейнеров разлетелось по всему миру – не знает никто. Но подобное случалось в нашей стране лишь дважды: накануне путча ГКЧП 1991 г. и перед выборами 1996 г., когда шансы Бориса Ельцина на избрание представлялись мизерными даже его сторонникам.

Даже необъяснимое недомогание негласного лидера российской оппозиции Алексея Навального прекрасно вписывается в этот сценарий. Уже высказавшие версию об его отравлении западные лидеры уверенно возлагают вину за это на Путина и подчиненные ему спецслужбы, что вполне устраивает остающихся в тени заговорщиков.

Так что же на самом деле происходит в Кремле? Кто на самом деле сейчас управляет Россией?

Если мы правы, и президент Путин в самом деле находится в руках шайки обезумевших от жадности олигархов, не пора ли объединиться, чтобы твердо потребовать его возвращения к власти и наказания причастных к этой опасной афере.

Санкт-Петербург, Александр Чухлебов

Санкт-Петербург. Другие новости 04.09.20

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