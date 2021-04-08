Отставка главы Тувы: федеральный центр настроен на «перекройку» «Енисейской Сибири»

Смена губернатора Тувы может стать началом череды кадровых перестановок во всей «Енисейской Сибири», считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, этот процесс могут ускорить начавшаяся в регионе борьба с коррупцией, протестные настроения после аварии в Норильске, а также экономические интересы сильных федеральных игроков.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта в телеграм-канале полностью:

Кара-оол, Усс, Коновалов – что ждет губернаторов «Енисейской Сибири»? Состоялась отставка тувинского политического долгожителя Шолбана Кара-оола, который 14 лет правил самой бедной республикой России – Тувой. Главным тувинцем России, конечно, является не Кара-оол, а министр обороны Сергей Шойгу, который считается негласным политическим покровителем региона. Причем не только Тувы, но и всего «Красноярского куста», назначение на край того же Усса приписывалось лоббистским возможностям Шойгу. После отдыха с Путиным в Сибири произошла отставка «земляка» Шойгу, стоит ли ждать движений и по остальным губернаторам из этой упряжки?

Во-первых, Валентин Коновалов, молодой коммунист, который неожиданно выиграл выборы главы Хакасии в 2018 у ныне покойного Виктора Зимина. Прежний глава устраивал охоту и рыбалку для Шойгу и Путина, а параллельно с этим вгонял в долги бюджет, назанимав почти 25 млрд. рублей, тем самым заняв почетное 1 место по закредитованности. Теперь его наследство разгребает Коновалов, да так, что одного из его замов уже арестовали. Кремль хотел бы скорее избавиться от опального главы, поэтому риски его отставки – высоки.

Второй – Александр Усс, чья карьера после аварии в Норильске пошла под откос. Проблем в крае много: «черное небо» от смога над Красноярском, обветшавшая инфраструктура, возможности роста экологического протеста и многое другое. Кстати, накануне арестовали бизнесмена, которого называют «кошельком Усса». Так что и тут отставка вполне вероятна.

Ради чего все эти отставки? Напомню, что в 2018 году Усс презентовал свой проект пространственного развития «Енисейская Сибирь». Это амбициозная инвестиционная стройка объединяет потенциалы Красноярского края, Хакасию и Тыву, включает 15 инфраструктурных проектов, а финансовая емкость проекта составляет более 500 млрд рублей.

Вот, похоже, и ответ. В Туве, к примеру, строится железнодорожная ветка «Элегест – Кызыл – Курагино» и угольного портового терминала ДВФО в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Тывы, т.е. речь о добыче угля. И что самое главное, рассматривается продление ветки до границ Китая и Монголии. Подрядчиком выступает РЖД, но не само по себе, а в лице интересной ОАО «ТЭПК» (Тувинская энергетическая промышленная корпорация, владелец – Байсаров), возглавляет которую Леонид Ставцкий, бывший заместитель арестованного министра строительства РФ Михаила Меня, а до этого – мэр подмосковного Звенигорода.

Похоже, что в конкуренцию за этот жирный кусок включились более масштабные силы, чем регионалы из Тувы и Красноярска.

Усс и Ко даже успели зарегистрировать АНО «Корпорации развития Енисейской Сибири», которая совместно с ВЭБ и партнерами (в их числе «Норникель», «Коулстар», «СУЭК», «РУСАЛ» и др.) должна заниматься инвестициями в этот проект по системе ГЧП. Но пространственный проект оказался слишком масштабным, очевидно, что за него начинается более серьёзная конкуренция, которая может отодвинуть регионалов. К примеру, новый врио Тувы Владислав Ховалыг – выходец из «Россетей», хотя до этого работал в команде губернатора, был мэром Кызыла. Поэтому не исключено, что приход нового главы Тувы может дать старт перекройке всего «красноярского куста» под интересы более сильных федеральных игроков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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