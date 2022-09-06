«Спорим, что этот прогноз не сбудется?» Экономист оценил новые планы минэкономразвития РФ

Российский экономист Никита Кричевский раскритиковал прогноз развития РФ, который сегодня представил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников. По оценке эксперта, эти планы вряд ли будут реализованы.

РИА «Новый День» приводит комментарий Кричевского из его телеграм-канала полностью:

Министр экономики Максим Решетников заявил, что в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация» экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17%. Предполагалось, что в 2024-2025 гг. рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%. Прогноз на 2023 г. не называется.

Спорим, что этот прогноз не сбудется?

Во-первых, к 2030 г. Решетникова на своем посту гарантированно не будет. К тому же на своих местах все, кто привел экономику к столь удручающему положению.

Во-вторых, для реализации сценария «ускоренная адаптация» не делается ровным счетом ничего, никаких прорывных инициатив, в первую очередь от ЦБ, не выдвигается, а те, что есть, запаздывают на несколько лет.

В-третьих, 17% – это кот наплакал, по 2,4% в год. Но и этих ориентиров российская экономика в докризисные времена не достигала: средний рост при Орешкине колебался в районе 1,5-1,6% в год.

В-четвертых, непонятно, за счет чего к 2030 г. на 20% вырастут реальные доходы людей. Рост доходов пенсионеров без пересмотра ставок страховых взносов невозможен.

В-пятых, Решетников отталкивается от средней цены на нефть даже не в $100, а в $140-150 за баррель, другими словами, делает ставку на бюджетные инвестиции.

Продолжать?

Вот так у нас всегда. Сначала в рай, потом коммунизм к 1980 г., потом отдельная квартира к 2000-му, потому две «Волги» на ваучер, а потом 18 млн людских потерь тех, кто «не вписался в рынок».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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