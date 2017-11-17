Авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 подорожали почти вполовину

Авиаперелеты в города России, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, уже сейчас подорожали на 40%. За полгода до мундиаля россияне торопятся забронировать билеты на разные направления, опасаясь, что ближе к главному спортивному событию стоимость взлетит еще выше. Повышенный спрос позволяет авиакомпаниям задирать цены.

По данным сервиса поиска авиабилетов Aviasales, перелет из Петербурга в Москву на финальный матч уже сейчас стоит более 10 тысяч рублей вместо обычных 6 тысяч. Место в самолете из Екатеринбурга обойдется дороже пока только на 5%, из Сочи на 14%, передает «Интерфакс».

Впрочем, стоимость перелетов выросла не только в столичном направлении на дату финала. «Полуфинальный матч в Петербурге москвичам обойдется на 41% дороже, болельщики из Уфы должны прибавить 44% к обычной цене билета, крымчан на этом фоне можно считать везунчиками, перелет из Симферополя в Санкт-Петербург подорожает на 7%, c 17 до 18 тысяч за рейс туда-обратно», – сообщает сервис.

Билет на самолет обойдется дороже на ключевые игры в Казани. Стоимость перелета по этому направлению поднимается на 42%, до 9 058 рублей. Меньше всего (на 1%) поднялась цена на поездку из Москвы в Самару на четвертьфинал.

Такая же ситуация наблюдалась во время Кубка Конфедераций. Средняя стоимость перелетов из столицы в Санкт-Петербург к финальному матчу соревнования подросла на 53%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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