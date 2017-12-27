Ценами на авиабилеты в города ЧМ-2018 займется ФАС: перелеты подорожали в разы

Авиаперелеты к городам проведения Чемпионата мира по футболу-2018 на даты, близкие к мундиалю, подорожали в среднем на 230%. Перевозчики оправдываются тем, что дешевые билеты уже раскуплены и в наличии остались только дорогие тарифы. Однако разница в экономтарифах в 5-10 раз заинтересовала регулятора. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит проблему.

Исследование, проведенное РБК, показало, что цены перелетов в города, где будут проходить матчи ЧМ-2018, значительно выросли. Журналисты сравнили стоимость билетов на самолет с помощью интернет-сервиса, учитывалось минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены. Даты прилета и отлета выбирались исходя из предположения, что болельщик прибудет в город за день до матча и покинет его на следующий день после игры.

Так билет из Москвы в Волгоград на даты проведения соревнований обойдется в 30-40 тысяч рублей. В обычное время такая же поездка стоит около 6 тысяч рублей. Стоимость перелета в Екатеринбург и Нижний Новгород выросла в 4,2 раза, в Ростов-на-Дону, Казань и Самару – в три раза, в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Москву – более чем в 2 раза.

Авиакомпании уверяют, что все дело в популярности дат. Желающие уже приобрели самые дешевые билеты, в продаже остались лишь перелеты, которые относятся к более дорогим тарифам.

Аналитики напоминают, что подобное наблюдалось и перед Олимпиадой в Сочи, однако после вмешательства регулятора цены немного снизились. В ФАС заявили, что следят за ситуацией и на данный момент сговора между перевозчиками не обнаружили. В службе есть три жалобы, которые находятся на рассмотрении. По результатам проверки регулятор применит меры антимонопольного реагирования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.12.17

«Неординарное в Сочи происходило»: отстраненный российский спортсмен верит Родченкову. / Российский спортсмен попал в ТОП-100 футболистов мира. / Украинские спортсмены бегут из страны – целыми командами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»