Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан». Ее планируется построить от границы с Белоруссией до Казахстана. Эта трасса призвана соединить Западную Европу и Китай. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания у премьера от 24 июня, подлинность которого газете подтвердил пресс-секретарь Медведева.

Издание пишет, что премьер поручил Минтрансу и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта – «Русскую холдинговую компанию» – в вопросах привлечения инвесторов, в частности из Китая. Кроме того, он поручил министрам транспорта, строительства, финансов и экономразвития всячески оказывать всю необходимую поддержку проекту.

Строительство частной автомагистрали оценивается почти в 600 млрд рублей без учета НДС. Ее намечено построить полностью без использования бюджетных средств. Однако, по данным источников издания, частные инвесторы выдвинули условие, что государство должно обеспечить им минимальный гарантированный ежегодный доход в 35 млрд рублей. Это позволит им защититься от таких политических рисков, как, например, закрытие государственных границ. Коммерческие риски госгарантия покрывать не будет.

Подобных политических гарантий российские власти никогда не выдавали, рассказал бенефициар Русской холдинговой компании Александр Рязанов. По его словам, правительство внимательно рассматривает аргументы разработчиков проекта автомагистрали.

В конце мая Рязанов рассказывал, что нашел способы сократить стоимость проекта магистрали на 120 млрд рублей, до 472 млрд рублей, напоминает РБК. Изначально проект предусматривал строительство трех основных участков: первый: 430 км от границы с Казахстаном в Оренбургской области до Самарской области; второй: 1100 км по Самарской, Саратовской, Тамбовской областям до трассы М4 Москва – Дон; третий – участок трассы М4 до границы с Белоруссией.

Впрочем, Рязанов указывал, что сэкономить 120 млрд рублей можно будет, отказавшись от первого участка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.19

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