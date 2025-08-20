Ространснадзор выявил сотни нарушений у 516 перевозчиков нефти

Ространснадзор выявил более 600 нарушений у перевозчиков нефти и нефтепродуктов и закрыл пять терминалов на юге России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Массовые проверки в сфере перевозки топлива начались после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

«Выявлено 682 нарушения обязательных требований. По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий», – говорится в сообщении.

Чаще всего специалисты надзорного органа выявляли отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью. Проверки продолжаются, добавили в ведомстве.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу были зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube