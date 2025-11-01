российское информационное агентство 18+

Суббота, 1 ноября 2025

Правительство РФ утвердило новые правила утильсбора на автомобили с 1 декабря

Кабинет министров РФ утвердил новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили с 1 декабря текущего года. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте официальных правовых актов.

Как сообщалось ранее, возможность отсрочки была проработана по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, чтобы граждане смогли завершить доставку иномарок в рамках действующих заказов по текущим правилам.

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц – с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года)», – отмечалось в сообщении министерства.

В Минпромторге отметили, что изменения не отразятся на тех, кто оплатил утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. В министерстве просят учитывать изменения в расчете утильсбора при планировании новых заказов на зарубежные автомобили.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

