«Либеральная секта»: Анатолий Вассерман назвал главные просчеты российских реформаторов 90-х

Накануне распада СССР страна находилась во внутренним тупике, что во многом предопределило развитие событий в 1990-х годах. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» в рамках спецпроекта «Назад в 90-е» высказал известный интеллектуал, политконсультант Анатолий Вассерман. По его оценке, у России был шанс развиваться иначе, однако были допущены роковые ошибки, истоки которых были заложены еще в советском периоде.

«Новый День»: Как вы оцениваете политическую обстановку накануне распада СССР?

Анатолий Вассерман: Как внутренний тупик. Развитие общественных наук в стране оказалось фактически остановлено, по меньшей мере, с момента смерти Джугашвили (да и при его жизни многим теоретикам было проще обвинять оппонентов, нежели оценивать их доводы). В результате руководство страны оказалось не способно воспользоваться даже очевидно благоприятными обстоятельствами вроде валютного кризиса 1967-1974 годов на Западе, бывшего следствием серьёзного кризиса рыночного хозяйства в целом. Тогда открылась возможность «дожать» наших стратегических конкурентов и перевести весь мир на общее (а не только внутри каждой фирмы) плановое хозяйствование. Но наши тогдашние руководители не знали, что делать после своей победы. Запад нашёл временный выход из положения – массовое кредитование потребления, то есть жизнь за счёт будущих поколений (сейчас подошло время расплаты за тогдашнее благополучие) – и решил уничтожить конкурента, дабы предотвратить подобный риск в дальнейшем.

«Новый День»: Как политический кризис влиял на экономическую ситуацию в стране?

Анатолий Вассерман: Поначалу почти никак: экономика развивалась по собственной логике, чем обеспечивала возможность политических зигзагов. Но когда размах зигзагов стал слишком велик, они ударили уже и по экономике.

«Новый День»: Как вы считаете, почему все-таки развалился Советский Союз?

Анатолий Вассерман: Когда хозяйство регионов растёт существенно быстрее хозяйственных связей между ними, многие регионы поддаются иллюзии, что растут только собственными усилиями, а посему без остальных станет лучше.

«Новый День»: С чем может быть связана нынешняя ностальгия по советскому прошлому?

Анатолий Вассерман: Ностальгия по СССР связана, прежде всего, с тем, что с его распадом мы потеряли куда больше, чем приобрели. Львиная доля прироста нашего благосостояния с тех пор обусловлена общемировым экономическим (в основном – техническим) развитием. Но по суммарному показателю – соотношению нашего уровня жизни со среднемировым – мы опустились весьма ощутимо (хотя пока ещё и выше среднемирового уровня).

«Новый День»: Когда Советский Союз стал двигаться к капитализму? Стоит ли брать за точку отсчёта 1987 год, когда в рамках «Перестройки» было разрешено частное предпринимательство и создание совместных предприятий с участием иностранного капитала, или процессы начались ещё раньше?

Анатолий Вассерман: В эпоху наибольшей скорости развития СССР – с середины 1930-х до середины 1950-х годов – примерно 9/10 общего объёма продукции обеспечивали производства, находящиеся в единой государственной собственности и действующие по единому государственному плану. Но примерно 9/10 разнообразия продукции обеспечивали производства, принадлежащие самим своим работникам (как тогда говорили – артели) и действующие по собственным планам, согласованным только с соседями по технологическим цепочкам.

Поломал эту систему только Хрущёв: во второй половине 1950-х годов он национализировал (даже без возврата совладельцам цены их производственных фондов) все промышленные артели, артели бытового обслуживания, значительную часть сельскохозяйственных артелей (как тогда, говорили, колхозов – коллективных хозяйств), а на оставшиеся сельхозартели распространил значительную часть плановых показателей, ранее обязательных только для государственных сельскохозяйственных производств (как тогда говорили, совхозов – советских хозяйств). Это сразу же повлекло резкое ухудшение качества планирования вследствие невозможности справиться с удесятерённым разнообразием спектра планируемых производств.

Более того, современный теоретический анализ указывает, что примерно такое соотношение централизованного и децентрализованного планирования, какое было в СССР при Джугашвили – наилучшее и тогда, и сейчас. Причём исследование других стран, экономически лидирующих в мире, указывает примерно такое же соотношение. Поэтому можно считать, что капитализм в СССР вовсе не исчезал – но был подчинён социализму. Полагаю, в рамках поставленного вами вопроса точкой отсчёта можно считать закон «О государственном предприятии», давший руководителям таких предприятий право не подчиняться государственному планированию.

«Новый День»: Был ли шанс в 1990-х изменить вектор реформ и развиваться в рамках другой экономической системы? Какой?

Анатолий Вассерман: Думаю, правильным был бы возврат к вышеуказанному соотношению централизованного и децентрализованного планирования. Примерно так поступили в Китае к концу 1980-х годов.

«Новый День»: Как Вы считаете, хаос 1990-х, гиперинфляция, дефолт стали следствием управляемого кризиса или фатальными ошибками и просчётами?

Анатолий Вассерман: Полагаю, никто из организаторов управляемого кризиса (ни наших, ни их зарубежных учителей) не сомневался в неизбежности спада, но никто из них не ожидал столь катастрофического размаха последствий своих решений. Тогда опыт спуска из социализма обратно в капитализм ещё не накопился ни в нашей стране, ни во всём мире.

«Новый День»: Насколько компетентны, на ваш взгляд, были младореформаторы?

Анатолий Вассерман: Они искренне веровали в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Да и опыт деятельности адептов той же веры в руководстве Великобританией и Соединёнными Государствами Америки тогда был ещё свеж и не показал её неизбежных долгосрочных катастрофических последствий. Опыта же руководства настоящим хозяйством у них не было и быть не могло – но одно из следствий данной веры уверяет, что такого опыта и не требуется: невидимая рука рынка сама обустроит всё наилучшим образом.

«Новый День»: Какую главную ошибку допустили реформаторы 1990-х?

Анатолий Вассерман: Они слишком глубоко верили в свою теорию и считали, что все факты, ей противоречащие – всего лишь преходящие мелочи. Более того, значительную часть таких фактов они вовсе отказывались замечать, что и привело к формированию у тех, кто именует себя либералами, психологии тоталитарной секты, когда всё противоречащее вере отвергается без попыток задуматься.

«Новый День»: С вашей точки зрения, насколько сильно на формирование российского капитализма повлияли западные акторы?

Анатолий Вассерман: Они повлияли на нас, прежде всего, проповедью вышеупомянутой веры. Некоторые из них давали разумные советы – но сами младореформаторы воспринимали только то, что не противоречило их верованиям.

«Новый День»: Приватизация – это зло?

Анатолий Вассерман: В целом, пожалуй, зло. Но неизбежное в рамках догматов тоталитарной секты «либералы».

«Новый День»: Экономические проблемы современной России заложены в 1990-х, или систему можно было «донастроить», и сейчас ответственность за происходящее лежит на нынешних политических деятелях?

Анатолий Вассерман: В рамках всё тех же догматов тоталитарной секты «либералы» система объявлена оптимальной и не подлежит донастройке. Поэтому ответственность за происходящее лежит на всех членах секты.

«Новый День»: Есть ли необходимость в новой «шоковой терапии» в современной России, и был ли необходим этот «шок» в 1990-х? Почему?

Анатолий Вассерман: Шоковая терапия нужна для того, чтобы народ не успел опомниться и воспользоваться остатками старой системы для устранения разрушительной новой системы. Сейчас старой системы у нас уже почти нет, и новую придётся разрушать, опираясь только на правильные теоретические воззрения.

Насколько я могу судить, вычислительные ресурсы, необходимые для планирования всего мирового хозяйства как единого целого, накопятся в мире только к концу 2020-х годов. Тогда и появится не только необходимость, но и возможность избавления от тогдашнего шока.

Москва, Мария Бузанакова

Москва. Другие новости 24.05.19

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