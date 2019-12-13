Крах СССР, первая чеченская и отставка президента: яркий декабрь 1990-х

Декабрь всегда был очень насыщенным на события в истории России. В 1990-х именно в этот месяц прекратил свое существование Советский Союз, а первый президент РФ Борис Ельцин, как и глава СССР Михаил Горбачев, произнес свою знаменитую прощальную речь. Декабрь стал началом первой современной чеченской войны, первых выборов в российский парламент, «завершения» «холодной войны», появления новой Конституции и триколора над Кремлем.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напомнит читателям, чем в истории страны запомнился двенадцатый месяц.

Конец «холодной войны» и распад СССР

2-3 декабря 1989 года у берегов Мальты состоялась встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша. По итогам переговоров было сделано совместное заявление об окончании «холодной войны» и новой эпохе в международных отношениях.

5 декабря 1989 года опубликовано заявление руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР о том, что предпринятый в 1968 году ввод войск их государств в Чехословакию – вмешательство во внутренние дела суверенного государства и должен быть осуждён.

12 декабря 1989 года прошел II Съезд народных депутатов СССР. После доклада одного из «архитекторов перестройки» Александра Яковлева съезд осудил несколько исторических решений – пакт Молотова-Риббентропа 1939 года, ввод советских войск в Афганистан и применение военной силы в Тбилиси 9 апреля 1989 года.

13 декабря 1989 года основана Либерально-Демократическая партия Советского Союза – предшественница современной ЛДПР.

19 декабря 1989 года принято решение о выходе Компартии Литвы из КПСС.

20 декабря 1990 года Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку с поста министра иностранных дел СССР, заявив, что стране угрожает диктаторский режим.

26 декабря 1990 года Съезд народных депутатов СССР выбрал на пост вице-президента СССР Геннадия Янаева, который позже был одним из основных участников ГКЧП. Вместо Совета Министров СССР создан Кабинет Министров СССР. В отставку с поста председателя Совета Министров СССР по состоянию здоровья подал Николай Рыжков.

31 декабря 1990 года советский гроссмейстер Гарри Каспаров по итогам матча против Анатолия Карпова сохранил за собой титул чемпиона мира.

1 декабря 1991 года состоялись президентские выборы на Украине и всеукраинский референдум о независимости. Президентом был избран Леонид Кравчук, 90,32% жителей Украины поддержали Акт провозглашения независимости Украины.

В этот же день прошли выборы президента Казахстана, избран единственный кандидат – Нурсултан Назарбаев.

8 декабря 1991 года в Вискулях (Белоруссия) подписано Соглашение о прекращении существования СССР и о создании СНГ.

12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР 1922 года и ратифицировал Беловежское соглашение.

16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил независимость.

21 декабря 1991 года состоялась алма-атинская встреча глав 11 государств СНГ. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование.

23 декабря 1991 года Россия официально заняла место СССР в Совете Безопасности ООН.

25 декабря 1991 года РСФСР переименована в Российскую Федерацию по решению Верховного Совета РСФСР, над Кремлем вместо советского флага был вывешен триколор, а Михаил Горбачёв заявил о прекращении деятельности на посту президента СССР.

26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.

Конституционное фиаско

1 -14 декабря 1992 года на сессии VII Съезда народных депутатов России политика Бориса Ельцина и Егора Гайдара подверглась резкой критике, в том числе рыночные реформы, либерализация цен, приватизация и жесткая бюджетная политика. Депутаты отказались продлить дополнительные полномочия президента и утвердить назначение Гайдара председателем правительства. Съезд назначил на 12 марта 1993 года референдум по основным положениям новой Конституции и заморозил часть только что принятых поправок к Конституции, ограничивающих полномочия президента.

14 декабря 1992 года Виктор Черномырдин утвержден председателем российского правительства.

12 декабря 1993 года состоялся референдум по проекту новой Конституции РФ. За ее принятие проголосовало 58,4% – Россия стала президентской республикой.

В тот же день состоялись выборы в Госдуму. Наибольшее количество голосов (23%) набрала ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, на втором месте (15,5%) оказалась партия Егора Гайдара «Выбор России», которая благодаря успеху в одномандатных округах она сравнялась с ЛДПР по количеству мандатов (64). Третье место (12,4%) заняла КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. «Женщины России» получили 8,1% голосов, Аграрная партия России – 8,0%, «Яблоко» – 7,9%, ПРЕС – 6,7%, Демократическая партия России – 5,5%.

Чеченская война и Союзное государство

11 декабря 1994 года в Чечню были введены федеральные войска.

14 декабря президент РФ Ельцин предъявил Дудаеву ультиматум, требуя немедленно разоружить отряды боевиков.

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного российскими войсками.

17 декабря 1995 года состоялись Выборы в Государственную Думу второго созыва. Они проводились по смешанной системе: половина депутатских мандатов распределялась между партиями, вторая половина – по мажоритарным округам. В выборах участвовали 43 партии и избирательных объединения. 5-процентный барьер преодолели только четыре партии: КПРФ (22,3%, 175 мандатов), ЛДПР (11,2%, 51 мандат), «Наш дом – Россия» (10,1%, 55 мандатов) и «Яблоко» (6,9%, 4 мандата).

В двенадцати регионах прошли выборы глав регионов, губернатором Нижегородской области избран Борис Немцов (58,3 %).

31 декабря 1996 года – завершение вывода российских войск из Чечни.

24-25 декабря 1998 года состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, в результате переговоров подписана Декларация о дальнейшем объединении России и Белоруссии, Договор о равных правах граждан, а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.

8 декабря 1999 года подписан Договор о создании Союзного государства Беларуси и России. Он вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами обеих стран.

19 декабря 1999 года по результатам выборов депутатов Госдумы третьего созыва КПРФ получила 24,3% голосов и 67 мандатов, «Единство» – 23,3% и 64 мандата, блок «Отечество – Вся Россия» – 13,3% и 37 мест, СПС – 8,5% и 24 мандата, ЛДПР – 6,0% и 17 мандатов, «Яблоко» – 5,9% и 16 мест в нижней палате парламента.

«Я хочу попросить у вас прощения, я ухожу…»

31 декабря 1999 года в 12 часов по московскому времени президент РФ Борис Ельцин выступил с сенсационным телеобращением к россиянам, заявив о досрочном сложении президентских полномочий. «Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело», – сказал он.

В тот же день преемник Ельцина Владимир Путин подписал Указ «О гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» (12 февраля 2001 года он был трансформирован в закон).

В конце декабря 2000 года – утверждены государственные флаг РФ (триколор), герб (двуглавый орел) и гимн (на музыку А. Александрова и слова С. Михалкова).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.11.19

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