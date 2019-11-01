«Последний парад», покушение на Горбачева, убийство Галины Старовойтовой, запрет КПСС и арест Чикатило – кровавый ноябрь 90-х

Ноябрь последнего десятилетия 20 века был наполнен очень значимыми событиями для России. Это был месяц громких назначений и отставок в российском руководстве. Прошел последний парад в день Великого Октября, когда на Михаила Горбачева было совершено покушение. Была убита знаменитый политик Галина Старовойтова, «закрылась» Уральская Республика, вступил в силу запрет КПСС и арестован маньяк Чикатило. В то же время пала легендарная Берлинская стена, а в Восточной Европе началась череда бархатных революций.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напомнит читателям, чем отметился в то «лихое» время последний месяц осени.

Снос Берлинской стены и «конец» Великого Октября

3 ноября 1989 года в СССР опубликовано сообщение о вводе в строй завершающих объектов на БАМе. В этот же день в Союзе проведён первый валютный аукцион.

9 ноября 1989 года на пресс-конференции первый секретарь Берлинского окружного комитета Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовски по телевидению ГДР зачитал сообщение о новом свободном порядке выезда граждан ГДР за рубеж. На вопрос британского корреспондента, когда новые правила вступают в силу, он ответил «немедленно». Через несколько часов к пропускным пунктам через Берлинскую стену направились тысячи берлинцев и потребовали их открытия. В конце концов, начальник одного из пунктов отдал приказ не препятствовать демонстрантам и пропустить их. В результате манифестанты тут же начали стихийный демонтаж участков стены.

19 ноября 1989 года Верховный Совет Грузинской ССР декларировал право вето на союзные законы.

26 ноября 1989 года в СССР принят закон о экономической самостоятельности прибалтийских республик.

1 ноября 1990 года вступил в силу Указ президента СССР «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». Курс советского рубля к доллару США был установлен в размере 1,8 рубля.

5 ноября 1990 года в московском метро переименовали несколько станций: «Площадь Свердлова» стала «Театральной», «Дзержинскую» – в «Лубянку», «Кировскую» – в «Чистые пруды».

7 ноября 1990 года состоялась последняя демонстрация и парад военной техники на Красной площади в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Во время торжеств было совершено покушение на Михаила Горбачёва. Нападавший Александр Шмонов обвинял руководителя СССР в подавлении митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года.

14 ноября 1990 года в СССР впервые на официальном уровне признали, что в стране есть около 2 млн безработных.

20 ноября 1990 года в Новочеркасске арестован маньяк Андрей Чикатило.

КПСС – вне закона

23 ноября 1990 года Верховный Совет СССР предоставил чрезвычайные полномочия президенту Михаилу Горбачёву.

1 ноября 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР внес поправку в ст. 181 Конституции РСФСР, согласно которой вводился годичный мораторий на назначение и проведение выборов всех уровней. Президент получил полномочия для назначения глав администраций, а также утвердил государственным флагом РСФСР бело-лазорево-алый флаг. Из Конституции были исключены упоминания о социализме и плановой экономике.

6 ноября 1991 года Борис Ельцин подписал Указ «О деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР», по которому деятельность партии на территории России была запрещена, их организационные структуры предписывалось распустить, а партийное имущество подлежало национализации. Стоит отметить, что ряд пунктов указа от 6 ноября вызвал недовольство со стороны группы народных депутатов, поэтому в 1992 году состоялось несколько заседаний Конституционного Суда РФ, на которых требования роспуска первичных партийных организаций, образованных по территориальному принципу, и национализации той части имущества, которая являлась собственностью КПСС, либо находилась в её ведении, были признаны неправомерными.

10 ноября 1991 года Анатолий Чубайс назначен председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом – министр РСФСР.

15 ноября 1991 года Борис Ельцин подписал пакет из десяти президентских указов, связанных с переходом России к рыночной экономике. Правительство России приняло постановление «О мерах по либерализации цен». Радикальная либерализация потребительских цен была осуществлена 2 января 1992 года, что обернулось гиперинфляцией и обесцениванием заработной платы и сбережений населения, а также ростом безработицы.

27 ноября 1991 года опубликован пятый и последний вариант Договора о Союзе Суверенных Государств, который так и не был реализован.

Крах Уральской республики, залоговые аукционы и подготовка к гиперинфляции

6 ноября 1992 года завершился начатый в мае «суд над КПСС» – проверка Конституционным судом конституционности указов Ельцина о запрете КПСС. Суд принял компромиссное решение: разрешил восстановить коммунистическую партию, но признал законным роспуск руководящих структур КПСС и конфискацию большей части госимущества, которым незаконно пользовалась партия.

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, Договор о Европейском союзе. Европейское экономическое сообщество преобразовано в Европейский союз.

9 ноября 1993 года вышел Указ Президента РФ № 1874 о роспуске Свердловского облсовета, а затем,10 ноября, – Указ № 1890 об отстранении от должности Эдуарда Росселя. Все решения по Уральской Республике, которую облсовет провозгласил 1 июля, были признаны не имеющими силы. Исполняющим обязанности главы администрации Свердловской области был назначен Валерий Трушников.

1 ноября 1994 года в собственном подъезде был избит и ограблен депутат Государственной Думы от КПРФ, член комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности Валентин Мартемьянов, который скончался в больнице 5 ноября.

5 ноября 1994 года Чубайс назначен первым заместителем председателя правительства РФ.

8 ноября 1995 года на встрече министров обороны России и США в Брюсселе достигнута договорённость об участии российских военных в международной группе войск в Боснии и Герцеговине.

В ноябре 1995 года в России начались первые залоговые аукционы, в результате которых в собственность ряда коммерческих банков перешли государственные пакеты акций нескольких крупных компаний – таких как «ЮКОС», «Норильский никель», «Сибнефть». Аукционы были проведены на основании указов Ельцина. Считается, что такую идею с целью пополнения бюджета выдвинул Владимир Потанин – сегодня один из богатейших людей России – глава «Норникеля». Инициатива была поддержана первым вице-премьером правительства, ныне – главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и вице-премьером Олегом Сосковцом. Курировал проведение аукционов глава Госкомимущества Альфред Кох.

«Угроза демократии» и отставка Березовского

5 ноября 1996 года Ельцину проведена операция по аортокоронарному шунтированию сердца, во время которой обязанности президента исполнял Виктор Черномырдин. По словам известного американского кардиохирурга Майкла Дебейки, который курировал операцию, Ельцин до последнего сомневался, ложиться ли под нож.

«Он спрашивал меня: «Сколько времени я буду без сознания? Нельзя ли сделать это быстрее? Ведь все время, пока я буду «отключен», демократия в России под угрозой». Сразу, как я прилетел, увидел: операция необходима», – сказал он в 2005 году в интервью газеты «Аргументы и факты».

7 ноября 1996 года ельцинским указом празднование Октябрьской революции в России официально отменено. 7 ноября названо Днём согласия и примирения. С 2005 года 7 ноября перестал быть выходным – выходным днём стал День народного единства, который отмечают 4 ноября.

4 ноября 1997 года по настоянию первых вице-премьеров Анатолия Чубайса и Бориса Немцова президент Ельцин снял Бориса Березовского с должности заместителя секретаря Совета безопасности.

14 ноября 1997 года старший помощник Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев объявил, что Московская городская прокуратура заинтересовалась делом об издании монографии «История приватизации в России». Разгорелся скандал из-за получения авторами аванса по 90 тысяч долларов за еще не написанную книгу по приватизации.

18 ноября 1997 года Анатолий Чубайс был освобождён от должности министра финансов, но сохранил пост первого вице-премьера. В отставку ушли министр Государственного имущества Петр Мостовой, руководитель администрации президента РФ Александр Казаков, глава Госкомимущества Альфред Кох.

Знаковое убийство

20 ноября 1998 года известный политик и правозащитник, сопредседатель движения «Демократическая Россия», депутат Галина Старовойтова расстреляна в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова.

20 ноября 1999 года Валентина Матвиенко попала в аварию в Пензенской области, где находилась с рабочим визитом. Вице-премьер правительства России получила тяжелые ранения, травмы получил и находившийся с ней в машине губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв. В ДТП погибли три человека: водители столкнувшихся автомобилей и замгубернатора области Вячеслав Тарасов. Виновником аварии назван водитель УАЗ-452, который вылетел на встречную полосу, проигнорировав требования сотрудников ГАИ, сопровождавших правительственный кортеж.

13 ноября 2000 года – президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США до 1500 единиц с каждой стороны, но и это не предел.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.19

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