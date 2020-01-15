Денежная реформа, «шоковая терапия» и начало конца Союзного государства – январь 90-х как зеркало современной России

В период 1990-х начало каждого нового года в России почти всегда было бурным и с негативными событиями. В январе страна чаще всего сталкивалась с экономическими новациями правительства, позже к этим уже «привычным» трудностям добавилась террористическая угроза. Первый месяц года в 90-е принес также официальное завершение «холодной войны» и дал старт созданию Союзного государства.

В рамках спецпроекта «Назад в 90-е» редакция РИА «Новый День» напомнит читателям, чем в запомнился январь.

«Черный январь» для СССР

В январе 1989 года в СССР стал ощутим экономический кризис. В стране была введена система распределения отдельных продовольствия по талонам и ограничение на вывоз товаров из регионов.

3 января 1989 года в газете «Известия» появилась первая коммерческая реклама.

6 января 1989 года опубликовано постановление ЦК КПСС «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов».

12-19 января 1989 года проведена последняя в истории СССР перепись населения. Согласно полученным данным, в Советском Союзе проживали 286,7 млн человек, РСФСР – 147,4 млн человек.

18 января 1989 года эстонский язык объявлен государственным в Эстонской ССР.

23-26 января 1989 года прошла последняя масштабная военная операция советских войск в Афганистане.

26 января 1989 года литовский язык объявлен государственным в Литовской ССР.

18 января 1990 года Армянская ССР объявила войну Азербайджанской ССР.

20 января 1990 года в Баку введены советские войска; в городе объявлен режим чрезвычайного положения. Ситуация обострилась из-за территориального спора между Арменией и Азербайджаном относительно принадлежности Нагорного Карабаха и массовых беспорядков, которые продолжались больше недели. По данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин событий 20 января 1990 года, погибли 131 человека и 744 – были ранены. По оценкам экспертов, действия советской армии в Баку привели к окончательной для СССР потере Азербайджана.

27 января 1990 года белорусский язык объявлен государственным в БССР.

31 января 1990 года в Москве открылся первый в СССР ресторан «Макдоналдс».

1 января 1991 года в СССР введен 5-процентный налог с продаж.

В середине января 1991 года в Литве произошли вооруженные столкновения, получившие название «январские события». 10 января президент СССР Михаил Горбачев потребовал отмены антиконституционных актов и восстановления действия союзной Конституции (в ночь на 11 марта 1990 года ВС Литовской ССР провозгласил независимость). 11 января советскими войсками были заняты Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине, а также другие общественные здания («партийная собственность») в Вильнюсе, Алитусе, Шяуляй. Руководство Верховного Совета Литовской Республики призвало население выйти на улицы и принять участие в охране зданий Верховного Совета, радиоцентра, телебашни, телефонных станций, а республиканский МИД направил в адрес Министерства иностранных дел СССР ноту протеста в связи с «оккупационными действиями на территории республики советских военнослужащих». Согласно расследованию прокуратуры Литвы, погибло 15 человек, 900 – было ранено.

Параллельно с этими событиями 13 января 1991 года председатель ВС РСФСР Борис Ельцин подписал договор об основах межгосударственных отношений РСФСР и прибалтийских республик, в котором стороны признавали друг друга суверенными государствами.

Старт «шоковой терапии» и гиперинфляция

14 января 1991 года председателем Кабинета министров СССР назначен Валентин Павлов.

22 января 1991 года принято постановление «О прекращении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и порядке их обмена и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан», так называемая «павловская реформа». В результате у населения фактически были конфискованы сбережения. Планируемое сокращение денежной массы должно было составить 81,5 млрд рублей – со 133 до 51,5 млрд. В реальности правительство смогло изъять из обращения только 14 млрд. Национальный доход в сравнении с 1990 годом уменьшился на 20%, дефицит госбюджета вырос до 20-30% ВВП. Кабинет министров пересмотрел розничные цены, подняв их «в среднем по больнице» на 70%, после чего произошел резкий рост цен на продукты. «Вчера еще могла купить вареной колбасы по 8-9 рублей, а вот по 35-30 рублей при нынешней зарплате уже не в силах», – публиковала газета «Гласность» письма читателей.

1 января 1992 года в России, на Украине и во многих других республиках отменен госконтроль над потребительскими ценами. Радикальная либерализация была объявлена со 2 января 1992 года, что обернулось гиперинфляцией, обесцениванием заработной платы и сбережений населения. Госрегулирование теперь касалось только стоимости электроэнергии, нефти, газа, моторного и котельного топлива, керосина, драгоценных металлов, услуг связи, некоторых сортов хлеба и молочных продуктов. В целом были «освобождены» цены почти на 90% всей производимой в стране продукции, что стало началом «шоковой терапии» под руководством Егора Гайдара.

29 января 1992 года подписан Указ президента РФ «О свободе торговли», после чего стадионы, кинотеатры и Дворцы спорта превратились в рынки.

Финал «холодной войны» и Союзное государство

26 января 1992 года президент России Борис Ельцин заявил, что отныне российское ядерное оружие не нацелено на американские города. 31 января – 1 февраля 1992 года состоялась встреча президентов США и РФ Джорджа Буша-старшего и Бориса Ельцина. Подписана российско-американская декларация о завершении «холодной войны».

12 января 1993 года Москва и Санкт-Петербург получили статус городов федерального значения.

27 января 1993 года Иван Кислов совершил попытку покушения на президента России Бориса Ельцина.

16 января 1994 года Егор Гайдар выходит из состава правительства РФ.

30 января 1994 года президентом Республики Крым избран Юрий Мешков.

2 января 1995 года наступление российской армии на Грозный.

6 января 1995 года подписано первое соглашение в Таможенном союзе между Россией и Белоруссией.

7 января 1995 года в Москве начались работы по восстановлению Храма Христа Спасителя.

15 января 1995 года в Москве прошла серия взрывов – в Московском государственном педагогическом университете, физико-математической школе № 354, в гостинице «Метрополь» и трансформаторной подстанции № 510 «Мосэнерго». Жертв не было. После взрывов милиция получила ультиматум от «группы офицеров» о выводе войск из Чечни.

10 января 1996 года министром иностранных дел России назначен Евгений Примаков, который назвал важнейшими целями российской внешней политики консолидацию стран СНГ вокруг Москвы и недопущение расширения НАТО на восток.

19 января 1996 года Россия подписала решение Совета глав государств СНГ «О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии», по которому был установлен запрет на осуществление торгово-экономических, финансовых, транспортных и иных связей с автономией. Запрет был снят 6 марта 2008 года.

30 января 1996 года началась трехдневная общероссийская забастовка работников системы образования, в которой приняли участие порядка 300 тысяч человек.

27 января 1997 года в Чечне состоялись президентские и парламентские выборы, в которых не принимали участие жители, покинувшие республику (более 400 тысяч), а кандидатами были знаменитые сепаратисты. Президентом Чечни был избран Аслан Масхадов, получивший 59,30% голосов. Шамиль Басаев набрал 23,5 %, действующий глава республики Зелимхан Яндарбиев – 10,1 %. Глава миссии ОБСЕ Тим Гульдиман заявил, что выборы были законными и демократическими.

1 января 1998 года в России в ходе деноминации вновь введена в обращение копейка. Начался обмен купюр на денежные знаки нового образца. Старые деньги, обесцененные в результате инфляции, до 2002 года свободно обменивались на новые рубли в отношении 1000:1.

9 января 1998 года в Москве застрелен гендиректор гостиницы «Россия» Евгений Цимбалистов. Главная версия убийства – разборки между «крышующими» «Россию» преступными группировками.

26 января 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, подписанный президентами РФ и Белоруссии 8 декабря 1999 года. В этот же день в Москве состоялось первое заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.12.19

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