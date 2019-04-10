Досрочные выборы в Сербии: у оппозиции одна надежда – Запад

Шансы сербской оппозиции одержать победу на досрочных парламентских выборах минимальны – власти республики во главе с нынешним президентом Александром Вучичем сохранят свои позиции. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказала доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Эксперт обратила внимание, что протесы в Сербии в равной степени обусловлены не только внутренними проблемами, но и внешним влиянием. «На Балканах сегодня ничего не может развиваться без внешнего влияния, хотя те протесты и проблемы, которые есть внутри Сербии, носят объективный характер. Протесты продолжаются уже пять месяцев, грех было бы не подключиться определенным НКО и внешнеполитическим силам», – сказала она.

По ее оценке, проблема этих протестов, «до определенной степени подогреваемых извне», заключается в том, что сербская оппозиция слишком «разношёрстна, чтоб сформировать созидательную платформу и повестку». «Шансов на обретение политического влияния у них не очень много», – уверена Энтина.

В этой связи эксперт выразила уверенность, что, если в Сербии в ближайшие несколько месяцев пройдут парламентские выборы, нынешний статус-кво сохранится. «Вероятность, что оппозиция сможет консолидироваться и представить сносную влиятельную политическую силу, ничтожна. Конечно, Вучич будет в них участвовать, в них будут участвовать все партийно-политические силы и движения. Наверное, будет сформирован и ряд новых политических движений, которые, вполне возможно, займут места в парламенте. Но по состоянию на сегодня я не вижу, что власти Сербской прогрессивной партии может что-то серьезно угрожать, если выборы будут объявлены на ближайшие месяцы. У оппозиции слишком мало времени, чтобы сделать что-то толковое», – констатировала Энтина.

По ее мнению, позиции Вучича до сих пор сильны. «Его партия получит большую часть голосов по объективным основаниям. Электорат Вучича, как и у всех лидеров подобного типа, не в столице. Его полностью поддерживают малые города, регионы, поэтому прогрессисты получат большинство», – уверена она.

Однако, как считает эксперт, в этой ситуации возникает вопрос, как будут реагировать на это западные партнеры. «Мы уже объявили официально, как и обычно в нашей традиции, что поддерживаем официальное правительство и свободное волеизъявление народа. Что касается западных сил, будут ли они это использовать для дальнейшего расшатывания ситуации и поддержки оппозиции, чтобы не был сформирован парламент, чтобы внутриполитическая ситуация в Сербии расшаталась еще больше – это вопрос», – заключила она.

В конце марта Вучич заявил, что досрочные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии могут быть проведены в июне 2019 года. Позже эту позицию подтвердила министр правительства Сербии, доктор экономических наук и член правящей Сербской прогрессивной партии Зорана Михайлович.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.04.19

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