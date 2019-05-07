«Только идиот поверит»: сербская оппозиция перешла последнюю «косовскую черту»

Заявление сербской оппозиции с обвинением действующего президента республики Александра Вучича в попытке признать независимость Косово является откровенным популизмом. Такого мнения придерживаются известные российские политологи – кандидат политических наук, доцент НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина и кандидат исторических наук, доцент РГГУ Никита Бондарев.

«На Вучича оказывается серьезное давление и почти наверняка по косовскому вопросу ему ставятся ультиматумы, о которых мы не знаем. Официальные итоги саммита в Берлине настолько смехотворны, что только идиот поверит, что там только ради этого и собирались. Скорее всего, в Берлине была закрытая для СМИ часть, где Вучичу ставили жёсткие условия», – считает Энтина.

Эксперт полагает, что Вучич, может быть, и рад бы оставить как есть положение косовской проблемы, но у него нет для этого возможностей. «Можно выступать за сохранение «статуса кво» и эмоционально все этот вариант поддерживают. Но для его реализации должна быть не просто сигнальная поддержка со стороны Москвы, нужна инициатива России перейти, например, в другой переговорный формат. Мы со своей стороны знаем, что сегодня Москвой не производится действий, чтобы войти в урегулирование этого вопроса», – считает Энтина.

По ее оценке, при любом другом раскладе переговорная позиция Белграда слаба и не из-за Вучича, а из-за того, что происходило последние два десятилетия, в том числе, в отстраненной позиции России в решении косовского вопроса. «Без очевидной поддержки и инициативы Москвы объективные шансы Белграда на реализацию плана статус-кво ничтожны», – подчеркнула Энтина.

Как считает эксперт, в нынешних обстоятельствах у сербов мало возможностей сохранить за собой спорные территории. «Что касается плана разграничения, то тут снова не обойтись без участия Москвы, и это самое большое, что объективно могут получить сербы после решения вопроса. В этом условном плане разграничения одна беда – что его действительно никто не видел. Но эмоционально он (Вучич) прав – без участия Москвы настанет тот день, когда Косово будет признано целиком, этот вопрос решается или через провокацию, или ещё как-либо, есть много способов, но в итоге сербы останутся вообще ни с чем. А оппозиция естественно пытается сейчас на этом обострении сыграть. Вместо популистских заявлений, они могли бы внести свой позитивный вклад, принять участие в обсуждении, или привлечь ту же самую Москву или Пекин, если, как они говорят, Вучич им не даёт участвовать, но в таком случае ответственность будет распределена между всеми, кто принимал решение», – полагает Энтина.

Со своей стороны Никита Бондарев, доктор исторических наук и профессор Российского Государственного Гуманитарного Университета, высказал мнение, что «кризис» вызван именно позицией противников Вучича. «Они не слышат, не воспринимают и не хотят понимать друг друга. Оппозиция в очередной раз выдергивает слова из заявления Вучича, абсолютно по-своему их интерпретируя, обвиняя его во всех смертных грехах, хотя совершенно очевидно, что, если бы у него была цель именно «сдать» Косово, он бы мог уже несколько раз предоставить независимость Косово», – констатировал эксперт.

По мнению Бондарева, несмотря на обвинения оппозиции, нет даже признаков того, что Вучич готов пойти на «сделку» по признанию Косова. «Он этого до сих пор не сделал и, судя по всему, делать это не собирается. При каждой встрече с кем-то из мировых лидеров, едет ли он в Германию встречаться с Меркель, или в Пекин с Путиным, перед каждым раундом его переговоров с албанцами, сербская оппозиция твердит: «Вот сейчас он все сдаст!» но нет. И более того, от того варианта, который ему самому казался перспективным, имеющим определенный потенциал, под влиянием обстоятельств он отказался, потому что размен размену – рознь. Когда тебе предлагают «шило на мыло» – это не очень хороший размен. Пока, нравится это оппозиции или нет, я не вижу со стороны Вучича никаких признаков того, что он может признать независимость Косово», – заключил профессор.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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