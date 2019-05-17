«Дерзкая провокация»: посол РФ в Сербии оценил решение косовских властей о «сербском геноциде»

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин выступил с резким осуждением действий косовского парламента, который накануне утвердил скандальную резолюцию «о геноциде сербов над албанским народом», а для ее оправдания использовал фейковые «доказательства».

«Резолюция ассамблеи Косово насчет геноцида, которому якобы подверглись косовские албанцы – в то время как Косово фактически зачищено от сербов – очередная дерзкая провокация Приштины, направленная на подрыв усилий по возобновлению диалога», – подчеркнул Чепурин в комментарии в твиттере.

Подписчики российского дипломата поддержали его мнение. «Шиптары из Косово – медицинский феномен и единственный народ в мире, численность которого после «геноцида» увеличилась, а не уменьшилась, в отличие от тех, кто устроил «геноцид», которых (сербов) после этого стало намного меньше», – отмечается в комментариях.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 17.05.19

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