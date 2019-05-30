Кто «заказал» президента Сербии?

На сербского президента Александра Вучича обрушился шквал обвинений в том, что он находится в сговоре с албанцами и что вооружённое столкновение в Косово и Метохии, во время которого пострадали и сербы и россиянин, произошло якобы с его ведома.

«Да, я предупреждал о том, что на Косово грядёт обострение, об этом написали все СМИ, и все прочитали. Только те, кто должен был его предотвратить, а это КФОР и НАТО, и Евросоюз, и США – они делали вид, что ничего не происходит!» – заявил Вучич и подчеркнул: «Я всегда буду с сербским народом, с истиной и правдой!»

Массированная международная атака на сербского президента в СМИ и многочисленные обвинения со стороны оппозиции и лидеров соседних недружественных стран свидетельствуют о том, что здесь нет случайности, а есть план. «Против президента Сербии ведётся заказная кампания», – уверен директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Если с одних и тех же позиций президента Сербии обвиняют лидеры непризнанного Косово, лидеры сербской оппозиции, представители стран НАТО и недружественные СМИ соседних стран, это говорит о наличии заказной кампании против сербского президента», – обратил внимание политолог.

По его оценке, заказчик в данной ситуации может быть только один – это Запад. «США заинтересованы в том, чтобы сохранять как можно дольше очаг напряжения на Балканах, и полагаю, что они не заинтересованы в урегулировании ситуации, скорее наоборот, им нужно поддерживать температуру кипения», – отметил эксперт.

Бондаренко также напомнил, что информационная атака началась не вчера, но «в последнее время мы наблюдаем пиковую фазу кампании по принуждению Александра Вучича к одностороннему признанию независимости Косово, которая ведётся по всем направлениям».

Директор Фонда прогрессивной политики считает, что происходят беспрецедентные события. «Если президент не последней страны в Европе, от которого до сих пор многое зависит, настолько невыносим для западных элит, это говорит о том, что он проводит взвешенную политику», – констатировал Бондаренко.

Эта политика, прежде всего, в интересах Сербии, не Запада и не внешних акторов, уверен политолог. «Если бы Вучич был настолько прозападным, как его пытаются изобразить сербские оппозиционеры, против него не было бы сейчас такой серьезной заказной кампании», – заключил Бондаренко.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 30.05.19

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