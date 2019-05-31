Варварство и садизм: Приштина объявила персоной нон-грата избитого россиянина

Избитого в Косово российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова Приштина объявила персоной нон-грата. «Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», – заявил «премьер» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в интервью Радио-Телевидению Косово

Посол России в Сербии Александр Чепурин назвал косовские власти варварами и садистами и сказал, что «захват Михаила Краснощекова – это не просто провокация Приштины против ООН и России, а свидетельство абсолютной деградации ситуации в крае».

Чепурин указал, что расположенные в крае международные присутствия уклоняются от выполнения полученных ими от СБ ООН мандатов, при том, что «Косово продолжает оставаться, безусловно, главным источником нестабильности и конфликтного потенциала на Балканах». Дипломат подчеркнул, что Россия будет добиваться «наказания виновных в невиданном злодействе против сотрудника ООН».

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг жесткой критике действия косовских властей, которые заявили о намерении добиться отмены дипломатического статуса у российского сотрудника Миссии Организации объединенных наций (ООН) в крае. Как сказал глава внешнеполитического ведомства РФ, власти Косово явно отбились от рук, нарушая все международные договоренности.

«Власти Косово, как говорится, явно «отбились от рук» тех, кто делал вид, что ими руководит. На самом деле получается, что они никого не слушали. Руководить ими пытались ЕС, США. То, что из этого получилось, показывает итог. Он печальный», – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Токио.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

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