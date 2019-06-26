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Среда, 26 июня 2019, 14:06 мск

Новости Балканы

Сербский ответ НАТО: Белград укрепляет военное сотрудничество с Россией и Белоруссией

Фото: Tanjug

Сегодня президент Сербии Александр Вучич провел встречу с военными из России и Белоруссии, которые участвуют в пятых международных учениях «Славянское братство-2019», где вместе отрабатывают навыки и способы противодействия международному терроризму и другим современным вызовам.

Говоря о значении этих международных учений, Вучич подчеркнул, что это ещё один способ укрепления отношений между военными структурами Сербии, России и Беларуси, а за пять лет учения стали символом дружественных отношений трех стран.

Стоит отметить, что в эти же дни у границ Сербии в соседней Хорватии проходят военные учения НАТО «Быстрый ответ», которые преследуют цель «быстрого развертывания вооруженных сил в регионе в случае российской агрессии».

Белград, Катарина Лане

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