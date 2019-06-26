Косовский тупик: решать балканскую проблему придется США и России

Решение косовской проблемы, вероятнее всего, придется решать с привлечением США и России, несмотря на возможные риски. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на презентации доклада «Технологии и методы социально-политического давления Запада на власть в Сербии», подготовленного экспертами аналитического центра «Агентство социального инжиниринга» и портала «Балканист.ру».

В частности, доцент РГГУ Никита Бондарев подчеркнул, что сегодня для всего мира очевидно, что проблема Косово зависла не из-за «нехороших» сербов, а потому что албанцы «встают в позу абсолютного тотального отрицания». «Становится понятно, что все попытки сербского руководства договориться ни к чему не привели. Это уже признает мировое сообщество. Мы сейчас видим со стороны сербов гораздо большую готовность к компромиссному решению, чем со стороны албанцев», – констатировал он.

По его словам, «если до прошлого года в глазах мирового сообщества албанцы были хорошими ребятами на Балканах, а сербы – не очень хорошими, буквально последние год-полтора картина начала сильно меняться». «Сербы избавляются от негативного флера, который над ними довлеет еще с 90-х годов: что все сербы – «геноцидники», что их хлебом не корми, дай кого-нибудь прирезать и пристрелить. Это было следствием информационных кампаний против Сербии, осуществленных американскими пиар-агентствами сначала в интересах Хорватии, потом – боснийских мусульман», – уточнил эксперт.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со своей стороны также обратил внимание, что именно косовская и албанская стороны идут на эскалацию конфликта. «Мы видим, как последние годы там пытаются задушить любую сербскую мысль, все проявления критического свойства. Приштина объявила о создании собственной армии, и международное сообщество этого не заметило. А венцом стало то, что лидеры Косово и Албании начали вслух говорить, что ни пяди своей земли сербам не отдадут. Хотя весь прошлый год речь шла о возможном разграничении, обмене территорией между Белградом и Приштиной», – сказал он.

Эксперт также отметил, что сейчас на глазах всего мирового сообщества стремительно формируется проект «Великая Албания». «Уже снята граница между Косово и Албанией, уже свободно люди могут перемещаться, и не только люди, но и грузы, в том числе и наркотики и все остальное, что свойственно тому региону, к сожалению», – констатировал Бондаренко.

Между тем, как считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, именно в проекте Великой Албании может лежать ключ к решению проблемы. «Внешне парадоксально, но, на мой взгляд, объективно, что стремление албанских лидеров к собиранию албано-населённых земель, может способствовать тому, что Сербии удастся отстоять свои интересы в Косово в том виде, в котором они возможны. Поскольку это то самое территориальное разграничение, которое отвергалось, в том числе, лидерами ряда европейских стран, которое и может позволить Сербии решить задачи обеспечения интересов косовских сербов, вернуть земли под собственный контроль», – считает он.

По оценке экспертов, проблема заключения соглашения по косовскому вопросу между Белградом и Приштиной заключается и в том, что Евросоюз тоже не может прийти к консенсусу. В частности, по словам Бондаренко, Брюссель уже доказал, что не состоянии решить проблему Косово и уходящая брюссельская элита стремительно теряет рычаги управления. «Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель) не может приказать что-то албанцам, хотя Германия является главным экономическим спонсором косовской независимости, я уже молчу про Макрона (Эммануэль Макрон – президент Франции)», – сказал он.

В то же время, как считает заместитель декана факультета мировой политики Высшей школы экономики Екатерина Энтина, позиции Берлина и Парижа относительно решения балканских территориальных вопросов расходятся. «Планы территориального разграничения и какого бы то ни было передвижения границ внутри региона является табуированной темой для немецкой администрации. Они не видят это ни в каком виде. Дипломатия Макрона вполне допускает размен и по Косову, и в целом по региону», – пояснила эксперт.

«То, что косовары открыто просят включения Вашингтона к переговорному формату, не является удивительным. В случае подключения США, Белград уже анонсировал, что будет запрашивать подключения Москвы. Видимо, рано или поздно, скорее, рано, мы увидим изменение переговорной рамки», – сказала Энтина.

При этом эксперт обратила внимание, что, несмотря на заинтересованность Москвы в урегулировании ситуации, для РФ переговоры с участием США будут довольно тяжелыми.

В этой связи Искандеров высказал мнение, что включение Москвы и Вашингтона в решение косовской проблемы влечет за собой риски. «Не случайно в контексте соглашения упоминается создание американской военной базы не только на территории Косово, но и в центральной Сербии», – напомнил он.

Как считает Бондаренко, вопрос признания Косово уже давно не является исключительной компетенцией только Сербии. При этом эксперт подчеркнул, что нынешняя ситуация с Косово тесно связана будущим Сербии – внешние акторы активно раскачивают внутриполитическую обстановку и готовят новую «цветную революцию».

«В Сербии возможен переворот, который активно готовится. И можно осенью ждать новую фазу протестов. Это вопрос не только региональной безопасности, но и континентальной безопасности. Вучича, с одной стороны, обвиняли в том, что он пытается сдать Косово, с другой – подталкивали к скорейшему принятию решения по Косово. Так вот завуалированно, очень хитро, как это умеют делать наши заокеанские партнеры, создавая революционную ситуацию в столице Сербии. Властям Сербии можно только посочувствовать», – сказал Бондаренко.

Москва, Мария Вяткина

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