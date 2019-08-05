«Безответственная глупость»: российский посол жестко ответил на заявление сербской оппозиции

Заявление главы «Союза за Косово», действующей в отторгнутом албанскими сепаратистами крае «дочерней» структуры прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», Рады Трайкович о недостаточной помощи России в адрес Сербии и организации военной базы в Нише вызвало жесткую реакцию российского дипломатического представительства в Белграде.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что подобные высказывания представителей сербской оппозиции являются «безответственной глупостью».

«Спекуляции в отношении Российского гуманитарного центра являются безответственной глупостью. Работа центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Греции, Македонии и БиГ (Боснии и Герцеговины) доказывает его значимость для целого региона. Двери центра всегда открыты – придите и своими глазами посмотрите», – подчеркнул российский дипломат.

«Странно, как некоторые «политики», которые хотели бы оскорбить Россию, своим русофобскими заявлениями оскорбляют сами себя, показывая, с одной стороны, что ничего не знают и не хотят узнать, а с другой стороны – полное неуважение к своему народу», – добавил также Боцан-Харченко.

Комментируя обвинения по поводу изгнания сербов из Приштины, посол РФ предложил проявить сербской оппозиции смелость и громко сказать правду, кто на самом деле виноват в страдании сербского народа в Косово и Метохии.

Трайкович со своей стороны также отреагировала на отповедь российского дипломата. «Мы хорошо знаем, кто нас выгнал из КиМ, но мы знаем и то, кто нас от этого не защитил. (А в Приштину прибыл раньше террористов из ОАК)», – заявила Трайкович, очевидно подразумевая батальон российских ВДВ, который заняли аэропорт Слатина в столице края в 1999 году, передает «Политнавигатор»

Также сербская оппозиционерка подвергла нападкам лично российского посла. «Господин Харченко в Белграде меньше недели, а уже хочет дисциплинировать сербских политиков и оценивает, как представитель иностранного государства, кто в какой мере уважает свой народ. Если вы против свободы мысли и разных мнений, сомневаюсь, что вы можете помочь Сербии на ее европейском пути», – заявила Трайкович, продемонстрировав отношение сербской оппозиции к России.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 02.08.19

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