Трамп может подыграть Белграду: Запад ищет новые подходы к Сербии

Представитель американского Совета по внешнеполитическим вопросам и профессор университета в Джорджтауне Чарльз Капчан считает, что «если присоединение севера Косово к Сербии позволит правительству и народу сохранить честь в довольной мере, чтобы признать независимость Косово, то это необходимо сделать во имя долговременного мира в регионе».

В интервью «Радио Свободная Европа» Каплан отметил, что «для Косово весьма тяжело двигаться вперёд и функционировать как самостоятельное государство в то время, как одна его часть не желает принадлежать этой стране». По его мнению, обе стороны должны совершить шаг навстречу и сделать усилия для продолжения диалога.

«Сербии необходимо смотреть вперёд, а не в прошлое. Сейчас, когда из-за введённых таможенных пошлин на сербские товары, диалог зашёл в тупик, вопрос обмена территориями должен появиться на повестке переговоров. Если присоединение севера Косово даёт сербскому правительству и народу возможность сохранить честь в довольной мере, чтобы признать независимость Косово, то это нужно сделать во имя мира на Балканах», – заявил представитель американского совета по внешнеполитическим вопросам.

По его оценке, в какой-то момент диалога между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским «премьер-министром в отставке» Хашимом Тачи были подвижки – речь шла об обмене территориями севера Косова на часть Прешевской долины. Однако ту идею не поддержал Харадинай, в то время занимавший должность премьер-министра, а также представители Германии и других европейских стран.

По его словам, это неприятное моральное и политическое решение, однако оно ничуть не хуже, чем процесс отторжения Косово, который произошёл именно по этническим линиям.

«Конечно, на это должен согласиться народ Сербии и Косова, прежде всего косовская сторона. Однако Евросоюз и США должны прилагать усилия к продолжению диалога Белграда и Приштины, так как нормализация отношений нужна. Косово, которое независимо де факто, должно стать независимым и де юре, только тогда на Балканах воцарится мир», – считает Каплан.

Он также заметил, что участие в решении косовского вопроса не в приоритете администрации президента США Дональда Трампа, поэтому главная роль в поиске соглашения, по его мнению, отведена европейской стороне.

Комментируя это заявление, доктор исторических наук, доцент Российского Государственного Гуманитарного Университета Никита Бондарев обратил внимание, что позиция Запада сильно изменилась по отношению к Сербии. «Это интервью показательно двумя моментами. Во-первых, мы видим, как серьёзно поменялось отношение западного политического класса к косовскому вопросу и к Сербии вообще. Открыто проговаривается, что косовские сербы должны иметь право выбора, оставаться ли им в составе албанской республики Косова или отделиться», – отметил Бондарев.

Вместе с тем, как отметил эксперт, в этом интервью прямо говорится о том, что именно тормозит решение косовской проблемы. «Признается, что главное препятствие в косовском урегулировании – не сербы, а албанцы, особенно Харадинай и деятели его круга. Ещё пару лет назад такое мнение в западных СМИ было бы маргинальным, сейчас это практически мейнстрим», – обратил внимание Бондарев.

Тем не менее, как считает эксперт, запад все же слабо вникает в основания сербской позиции по косовскому вопросу. «Мы видим очень типичное для собирательного Запада нежелание вникать в то, что Косово на самом деле для сербов значит. Что это святая для сербов земля и не только из-за битвы на Косовом поле. Попытки сербов объяснить западным «товарищам», что Косово для них значит и почему, на Западе не воспринимаются всерьёз. Это официальная позиция западной политологической науки применительно к Балканам – на Балканах, мол, слишком много истории (Balkans produce more history than thay can manage – фраза, приписываемая Черчиллю), поэтому все рассуждения сербов про историю, историческое право и т.д. надо просто игнорировать. В этом заключается причина относительно малой успешности западных попыток «миротворчества» и «посредничества» на Балканах», – констатировал Бондарев.

В то же время российский историк позитивно оценивает наметившуюся тенденцию в риторике западных экспертов. «Определённый прогресс в восприятии американскими политаналитиками Балкан мы видим, но пока этот прогресс недостаточный, чтобы начались какие-то реальные подвижки. В частности, американцам нужно было бы полностью переоценить всю историю военной операции против Югославии в 1999 году. Да и всю внешнюю политику кабинета Клинтона. Надо сказать, что Дональд Трамп к этому очень близок, его противостояние с кланом Клинтонов зашло уже очень далеко. Я вполне допускаю, что на втором сроке Трампа, если ему, конечно, удастся избраться на второй срок, мы услышим, что в военной операции 1999 года вообще не было необходимости, Клинтон просто хотел отвлечь внимание общественности от своих грязных делишек», – предположил Бондарев.

