Приштина потребовала от России признать Косово

Заявление посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко о «разделе» Югославии и перспективах Косова вызвало нервную реакцию в Приштине. Косовский экс-«министр иностранных дел» Беджет Паколли потребовал от Москвы признать независимость Косова.

«Единственный прецедент, созданный Россией, была агрессия на территории бывшего Советского Союза, господин посол. Раздел Косова существует только в мечтах Москвы и Белграда. Этого не произойдёт никогда. Территориальная целостность Косова неприкосновенна. Рано или поздно, вы признаете суверенитет Косово», – заявил Паколли в своём твиттере.

Дипломатические источники Приштины утверждают, что этот текст Паколли написал не сам, а по согласованию с западными посольствами и своим бывшим шефом – «премьер-министром» в отставке Рамушем Харадинаем.

Источник сербского издания «Информер» сообщил, что «Приштина по приказу Вашингтона открыто угрожает Москве – в такой важный момент, когда решается судьба Косова, Паколли буквально под диктовку западных дипломатов написал этот твит».

Комментируя эту ситуацию, балканский аналитик Елена Вукоичич высказала мнение, что речь идёт о намеренной провокации. «Албанские политики Косова годами переоценивают собственные силы. Виной тому их союзнические отношения с США. Америка-главный покровитель косовской независимости. Можно сказать, что они стали своеобразной пресс-службой или агентами Вашингтона на Балканах», – считает политолог.

Представитель Центра по развитию международного сотрудничества Стевица Дедански полагает, что это была попытка политика напоследок ещё раз польстить Западу. «Это выглядит, как демонстрация мускулов перед выборами. Мы привыкли к угрозам в адрес Сербии, но выпад в сторону России, которая участвует в Совете Безопасности ООН, ведёт к серьёзным проблемам. Они ещё раз продемонстрировали отсутствие желания найти компромисс. В конце концов, это от них и не зависит. Решать косовский вопрос будут великие силы – США и Россия с согласия Сербии», – подчеркнул Дедански.

Аналитик Джон Номикос из Афинского института по исследованию европейских и американских вопросов считает, что главной проблемой Западных Балкан уже давно стала албанская мафия. «Проблема номер один для Западных Балкан не исламский экстремизм, а албанская мафия, которая создала в регионе «микро-Колумбию». Это неприемлемо, ведь в случае вхождения стран Западных Балкан в Евросоюз этот вулкан начнёт непредсказуемое извержение», – прогнозирует эксперт.

Примечательно, что нервная обстановка в политических кругах Приштины вызвана не только предстоящими парламентскими выборами. На днях заместитель бывшего косовского «министра иностранных дел» Антон Бериша сделал заявление, что Косово в этом году не станет подавать заявку на членство в Интерполе. «С учётом обстоятельств нам не следует спешить с этим процессом. Косову необходима помощь международного сообщества, чтобы стать участником такой организации», – отметил он.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 16.09.19

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