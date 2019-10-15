Жириновский о косовской проблеме: «Лицемерие европейцев просто бьет ключом»

Попытка албанских властей самопровозглашенной республики Косово легализовать свое квазигосударство через Интерпол является частью «ползучей» политики при поддержке славянофобов Европы и США. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя дипломатический успех Сербии в отказе Приштины вступить в международную полицейскую организацию.

«Россия никогда не поддержит ни прямого, ни косвенного признания независимости Косово. А пока наша страна обладает правом вето в Совбезе ООН – этого и не произойдет. Однако славянофобы в Европе и США, которые вот уже 30 лет делают все, чтобы расчленить славянский православный мир, пытаются обойти закон и организовать скрытое, ползучее признание независимости Косово через включение его в разные международные организации типа Интерпола», – сказал политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер ЛДПР обратил внимание, что Запад активно применяет политику двойных стандартов в отношении неудобных им стран. «Лицемерие европейцев здесь просто бьет ключом. Одной рукой они приветствуют огромные тюремные приговоры для лидеров Каталонии, которые провели демократический референдум о независимости от Испании, а другой – фактически поощряют разграбление сербской земли. В отличие от той же Каталонии, которая исторически была самостоятельным государством и лишь в XVIII веке была насильно присоединена к Испании, Косово всегда было неотъемлемой частью Сербии, по крайней мере, с 1389 года, когда сербы защитили эту землю от турок», – подчеркнул Жириновский.

Тем не менее, как отметил политик, с 1970-х годов Косово планомерно отрывали от Сербии. «Стимулировали приток албанцев, потом межэтнические конфликты, поддерживали сепаратистов и головорезов. Чтобы сохранить контроль боевиков над Косово, НАТО бомбит сербский Белград – в самом центре Европы! Такого не было со времен Второй мировой войны. В итоге в 2008 году так называемый косовский парламент принимает решение о независимости. Перед этим не проводился ни референдум, ни даже опрос граждан. 30 человек простым большинством голосов определили судьбу народа и страны», – констатировал лидер ЛДПР.

«Мы с такими противозаконными решениями никогда не смиримся и не откажем в поддержке сербскому народу», – заверил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.19

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