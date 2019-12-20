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Пятница, 20 декабря 2019, 15:46 мск

Новости Балканы

Россия и Китай заблокировали рассмотрение жалобы посла Косово в Совбезе ООН

Фото: un.org

Россия и Китай заблокировали внесение в повестку дня Совета Безопасности ООН вопроса об обвинениях представителя самопровозглашенной республики Косово в США Влёрой Читаку, выдвинутых против министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, пишет сегодня сербское издание «Вечерние Новости».

Поводом для обращения Читаку стала публичная демонстрация Дачичем её свидетельства о рождении, выданное в Сербии, а также заявление шефа сербской дипломатии, что косовский представитель в ООН до сих пор является гражданкой Сербии. Читаку упрекнула Дачича в разглашении частной информации и агрессивном поведении на сессии Совета Безопасности. Как сообщается, за рассмотрение этой жалобы выступила Великобритания, но вопрос был заблокирован Россией и Китаем.

Комментируя обвинения Читаку, министр иностранных дел Сербии пообещал раскрыть данные обо всех представителях самопровозглашенной республики Косово в ООН, имеющих сербское гражданство. «В следующий раз я приведу список граждан Сербии, работающих в ООН, которые являются выходцами из Косово. Дело в том, что они имеют гражданство нашей страны и работают против Сербии, что важно, потому что это вопрос статуса», – подчеркнул Дачич.

Нью-Йорк, Катарина Лане

Нью-Йорк. Другие новости 19.12.19

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