Оппозиция раскачивает ситуацию: Сербия на грани «цветной революции»

В 2020 году для Сербии сохранится опасность «цветной революции», которая может готовиться оппозиционерами накануне или сразу после запланированных на 26 апреля 2020 года парламентских выборов. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

В своей статье в «Независимой газете» эксперт обратил внимание, что политическая жизнь в Сербии в уходящем году была довольно насыщенна и главным образом заключалась в противостоянии немногочисленной, но агрессивной оппозиции с президентом Александаром Вучичем.

«Практически каждую субботу с декабря 2018 года сербские оппозиционеры митинговали против политики действующей власти в самых разных областях – от вопросов равномерного доступа к телеэфиру до переговоров по теме возможного разграничения Косово. При этом использовалась распространенная прежде в других странах тактика стратификации протестов – когда каждую неделю по своей отдельной проблеме выступала определенная группа граждан – от «погорельцев» и жертв строительной мафии до почтальонов и «обделенных» ветеранов боевых действий последних 30 лет бывшей Югославии. Результатом подобных диверсифицированных выступлений обычно бывает объединение усилий всех групп ущемленных граждан в день икс. Это называется цветной революцией…» – подчеркнул Бондаренко.

Вместе с тем, как отметил эксперт, оппозиция в лице «Союза за Сербию» пока упорствует в своем нежелании участвовать в выборах, выступая за бойкот волеизъявления. «Очень вовремя появившиеся добровольные переговорщики из числа депутатов Европейского парламента – прежде всего представитель Словении Таня Файон – уже уговорили председателя Народной Скупщины Майю Гойкович перенести дату выборов на месяц с тем, чтобы оппозиция успела к ним «лучше» подготовиться».

В то же время, по оценке политолога, роль формально не относящегося к Сербии Европейского парламента настораживает. «В случае реализации худшего сценария именно они станут органом признания легитимности результатов сербских выборов. Хотя в иной ситуации подобную роль могли бы на себя примерить как депутаты обеих палат российского парламента, так и представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, куда Сербия входит в статусе наблюдателя», – пишет Бондаренко.

При этом политолог выразил уверенность, что «Кремлю будет не менее Вучича обидно узнать, что выборы в Скупщину Сербии признаны недостаточно легитимными самозваными модераторами в лице отдельных инициативных депутатов Европарламента».

«Инструмент давления на сербского президента из Брюсселя налицо. Вкупе с применяемыми уже вовсю технологиями подготовки переворота это может быть очень опасным сигналом как для стабильности главной балканской страны, так и для развития российско-сербских отношений на прежнем высоком уровне. Поэтому до балканской весны, которая, уже очевидно, ознаменуется протестами, Москве и Белграду было бы неплохо выработать совместную линию реагирования на возможные угрозы нашим отношениям, начавшим набирать хорошие обороты. Если, конечно, стабильность на Балканах еще стоит на повестке дня», – заключил Бондаренко.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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