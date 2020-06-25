План США по урегулированию косовского конфликта трещит по швам

Россия предупредила Сербию об американском плане по урегулированию косовского конфликта. Однако, судя по последним событиям – обвинению руководства косовских сепаратистов в военных преступлениях – процесс начал трещать по швам.

Как сообщил в спецпредставитель американского президента по косовскому урегулированию Ричард Гренелл, Вашингтон сформулировал свой вариант выхода из кризиса по «формуле Шэньчжэня». Этот сценарий предполагает создание в Сербии и Косово экономической зоны по аналогии с одноименной специальной зоной Китая. «Если нам удастся подтолкнуть обе стороны сотрудничать в экономике, тогда дойдет очередь и до политических вопросов. А за политические вопросы ответственна Европа», – заявил Гренелл в интервью Newsmax.

Вашингтон уже приступил к реализации плана – Сербия и Косово договорились возобновить авиасообщение, которое было прервано 21 год назад. Потом последовали договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения и автомобильных перевозок. Как отмечают источники в европейские дипломатических кругах, наравне с этим, Штаты избегают политического аспекта и «ключевые и самые сложные вопросы урегулирования» – политические – они оставляют ЕС, пишет «Коммерсантъ».

В субботу, 27 июня, Белый дом надеялся провести прорывные переговоры с участием президентов и премьер-министров Сербии и Косово. При этом лидер Сербии Александр Вучич после встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, которые состоялись 18 и 23 июня, заявил, что с насторожённостью относится к предстоящим переговорам в Вашингтоне. «Получил от Сергея Лаврова определенные оценки о планах и идеях решения косовского кризиса, которые меня как президента еще больше обеспокоили. Ясно, что нас ждет тяжелый период и давление по реализации планов, о которых нам и не говорили. Поэтому, по оценке России, мы должны быть внимательны и осторожны, когда нам будут преподносить эти планы», – заявил он. Позже он добавил, что получил от Путина «определенные советы и хороший анализ».

В свете последних событий планы США, очевидно, будут нуждаться в пересмотре. Накануне стало известно, что Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге выдвинула в отношении лидера косовских сепаратистов Тачи обвинение в преступлениях против человечности в 1998-1999 годах. В заключении утверждается, что Тачи, а также бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и ряд других лиц участвовали в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

В результате Тачи отказался от поездки в Вашингтон. «Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после объявления Специальной прокуратуры. Я уважаю его решение не участвовать в дискуссии, пока юридическая сторона этих обвинений не будет урегулирована», – написал накануне вечером в своем твиттере Гренелл.

При этом он добавил, что американская сторона ждет субботних переговоров между Вучичем и косовским премьером Хоти. Однако, как сообщил сам Хоти, он «вынужден вернуться домой и принять меры» в связи с обвинениями. «Я оповестил специального представителя президента США Ричарда Гренелла, что не смогу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня», – сообщил косовский премьер.

Как сообщал «Новый День, ранее основатель проекта «Балканист», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко подчеркнул, что для России крайне важно перехватить «эстафетную палочку» урегулирования косовского конфликта.

По его словам, речь может идти и о новой резолюции Совета безопасности ООН по Косово взамен давно не работающей резолюции 1244, лежащей в основе нынешней позиции Москвы, Пекина и Белграда.

Москва – Белград, Мария Вяткина

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