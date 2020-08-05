Москва опровергла причастность к «лоббированию» сербской оппозиции

Посольство РФ в Белграде выступило с опровержением слухов о вмешательстве Москвы во внутренние дела Сербии. Такое заявление опубликовано после утренней встречи президента Сербии Александра Вучича с главой российского диппредставительства Александром Боцан-Харченко.

Как пишет «Балканист.ру», судя по всему, на встрече среди прочих обсуждалась поднятая в СМИ тема так называемого «глубинного» российского государства и неформального влияния Москвы на политическую обстановку в стране.

После разговора Вучича и Боцан-Харченко в твиттере российского посольства появилась публикация, опровергающая домыслы о каком-либо вмешательстве России во внутренние дела Сербии. «Что касается серии комментариев в СМИ о якобы «российском лоббировании» определенных политических сил в Сербии, то мы хотели бы четко подчеркнуть, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и не собирается этого делать», – подчеркивается в сообщении посольства РФ в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.08.20

Депутаты нового состава сербской Скупщины разделились на группы. / В Хорватии отпраздновали годовщину изгнания сербов из страны. / Киев возмущён открытием Черногории для российских туристов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»