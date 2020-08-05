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Среда, 5 августа 2020, 14:56 мск

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Сербия покупает в Китае системы ПВО

Фото: vs.rs

Сербия намерена купить в Китае зенитно-ракетные комплексов ФК-3 большой дальности, что завершит комплектацию системы противовоздушной обороны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

В министерстве обороны Сербии не стали комментировать закупку китайских систем ПВО, но и не опровергли эту информацию, «что обязательно было бы сделано, если бы она была неточной».

Сообщается, что ЗРК ФК-3 относится к самым современным системам ПВО. Им обладает только Народно-освободительная армия Китая. Система имеет дальность действия сто километров и «ведет» цели на высоте до 27 километров. Одна батарея ФК-3 состоит из трех транспортных средств с пусковыми установками ракет (по четыре ракеты на каждом) и мобильной радиолокационной станции.

При этом, как отмечается в публикации, военно-техническое сотрудничество с Россией остается приоритетным для Сербии. Ранее Москва поставила Белграду сверхсовременные и лучшие в своем классе самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые служат, в том числе, для защиты систем ПВО большого действия – таких, как С-300, С-400 и той же китайской ФК-3. На вооружении у Сербии также российские войсковые зенитно-ракетные комплексы ПВО «Куб».

Помимо российских систем, сербская армия договорилась о приобретении французских ПЗРК «Мистраль» малой дальности, которые также докомплектуют сербскую ПВО, сделав ее многосистемной.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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