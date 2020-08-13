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Четверг, 13 августа 2020, 11:07 мск

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Экс-«премьер» Косово решил стать «президентом» сепаратистов

Фото: страница Рамуша Харадиная в «Фейсбуке»

Бывший полевой командир Армии Освобождения Косово, косовский экс-«премьер-министр» и лидер партии «Альянс за будущее» Рамуш Харадинай готов стать кандидатом в «президенты» Косово на предстоящих выборах. Об этом сообщил сам политик в социальных сетях.

«Благодарю Руководящий совет [Альянса за будущее] за оказанное мне доверие и предоставленное разрешение участвовать в переговорах по формированию правительства от имени Альянса, включая вопрос о президентстве. Я готов стать кандидатом в президенты, если для этого сложатся условия, отвечающие Конституции. Для меня это большая честь и ответственность», – заявил Харадинай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Стоит отметить, что «Альянс за будущее» выступает за сохранение «государства» Косово в существующих границах. Сам Харадинай в 1990-е годы командовал Генеральным штабом Армии Освобождения Косово, которую в Сербии считают террористической организацией. В 2005 году он был обвинён, а впоследствии оправдан Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) по 37 эпизодам преступлений над сербами, цыганами и этническими албанцами, которых подозревали в сотрудничестве с сербскими войсками. Он дважды возглавлял «правительство» Косово и ушёл в отставку в прошлом году после нового вызова в Гаагский суд, где был допрошен в качестве подозреваемого и затем отпущен.

Харадинай известен своей жёсткой позицией по вопросу независимости Косово, а также тем, что в декабре 2018 года именно он ввёл стопроцентные пошлины на товары из Сербии.

Выборы косовского «президента» намечены на весну 2021 года, но могут состояться раньше, если обвинения в военных преступлениях против действующего «главы» Косово Хашима Тачи подтвердятся, и ему придется уйти в отставку.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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