«Рассадник организованной преступности»: Россия рассчитывает на справедливый суд над экс-«президентом» Косово

Россия рассчитывает, что специальный международный суд по преступлениям в Косово проведет справедливое разбирательство по делу «Освободительной армии Косово» (ОАК). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Это спецсуд. Он независим ни от кого формально, – отметил Небензя в интервью РИА «Новости». – Россия рассчитывает на справедливое разбирательство прежде всего. (…) Мы рассчитываем на то, что спецсуд по преступлениям ОАК проведет справедливое разбирательство и каждой сестре будет роздано по серьге. Потому что мы давным-давно говорим про бывших деятелей ОАК».

При этом, заявил Небензя, несмотря на то, что Косово пытаются представить образцом молодой демократии, самопровозглашенная республика на самом деле является вербовочным пунктом международного терроризма. «Вообще наши коллеги выдают Косово за молодой образец невероятной демократии. Но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, что это рассадник организованной преступности», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил о своей досрочной отставке после предъявленных обвинений в военных преступлениях в 1990-х годах, когда был полевым командиром Армии Освобождения Косово. Прокуратура Cпециального суда в Гааге подтвердила выдвинутое против него обвинение в совершении более 100 военных преступлений, в том числе торговле людьми и человеческими органами. Обвинения вместе с Тачи получили и его соратники по ОАК: экс-«спикеры парламента» Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший полевой командир и депутат Реджеп Селими. В домах обвиняемых в Приштине прошли обыски.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 12.11.20

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